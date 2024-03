Ar jaunāko informāciju ziņa papildināta plkst. 20.20

Nogalināto skaits apšaudē un ugunsgrēkā, kas piektdien notika netālu no Maskavas esošajā koncertzālē “Krokus Siti Holl”, ir pieaudzis līdz 140 cilvēkiem, sestdien paziņoja Krievijas Izmeklēšanas komiteja.

“Attīrot no gruvešiem koncertzāli “Krokus Siti Holl”, teroraktā bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 140 cilvēkiem,” lasāms komitejas kanālā platformā “Telegram”.

“Meklēšanas darbi turpinās,” tajā piebilsts.

Iepriekš tika ziņots par 133 nogalinātajiem.

“Tāpat tika noskaidrots, ka teroristi ar viegli uzliesmojošu šķidrumu aizdedzināja koncertzāles telpas, kurās atradās skatītāji, tostarp ievainotie,” teikts paziņojumā.

Izmeklēšanas komiteja “Telegram” arī informēja, ka izmeklētāji sākuši nopratināt Brjanskas apgabalā aizdomās par terorakta “Krokus Siti Holl” aizturētos.

“Specdienesti Brjanskas apgabalā, netālu no Ukrainas robežas, aizturēja četrus aizdomās turamos no tiem, kuri veica teroraktu koncertzālē “Krokus Siti Holl”. Izmeklēšanas komitejas izmeklētāji sāka ar viņiem strādāt,” teikts ziņojumā.

Izmeklēšanas komiteja izmeklē krimināllietu par teroraktu atbilstoši Krievijas Kriminālkodeksa 205.pantam.

Sestdien Kremļa preses dienests ziņoja, ka Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) direktors Aleksandrs Bortņikovs ziņojis Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam par 11 cilvēku, tostarp visu četru teroraktā tieši iesaistīto teroristu, aizturēšanu.

🚨One of Moscow Crocus City Hall terrorists has been captured and is being interrogated. Which names will he give up? pic.twitter.com/5mcxiwD9XC

