"Autobuss debesīs" gatavojas 25 gadu jubilejas koncerttūrei: vai jau noklausījies jauno singlu? Tā ir "īsta pērlīte"







Pašreiz populārā grupa “Autobuss debesīs» gatavojas savai īpašajai 25 gadu jubilejas koncerttūrei “Sitiet bungas, mani mīļie!», kura sāksies 5.oktobrī ar koncertu Kultūras centrā “Ulbrokas pērle». Taču grupai ir vēl citi jaunumi – pavisam drīz klajā nāks gan jaunais singls “Vakar sapnī», gan labāko dziesmu izlase “Zelta dziesmas», kuras prezentācija plānota 25.septembrī.

“Izlasē apkopotas četrpadsmit kompozīcijas, kuras izturēja konkurenci un kuras šovasar ierakstījām “dzīvajā» izpildījumā. Pie idejas par šādu izlasi nonācām tāpēc, ka grupas darbības divdesmit piecu gadu laikā ik pa brīdim esam izlaiduši singlus – gan Imanta Kalniņa dziesmas, gan viens mūsu pašu radītais skaņdarbs, kuri nekad nav tikuši iekļauti mūsu dziesmu izlasēs,» stāsta grupas solists Marts Kristiāns Kalniņš un piebilst, ka pirmais radiosingls no gaidāmā albuma būs dziesma “Vakar sapnī». “Tā 1998.gadā bija pirmā dziesma, kuras autori bija Imants Kalniņš un Imants Ziedonis, un kuru mēģinājām spēlēt tad, kad grupa tikko bija sanākusi kopā. Šo dziesmu šad un tad iekļāvām koncertu repertuārā, taču pēc tam diemžēl nolikām maliņā, jo oriģinālais muzikālais materiāls, kurš tika radīts grupas vajadzībām, bija patiešām apjomīgs. Taču tagad, gatavojoties jubilejas tūrei un atlasot dziesmas jaunajam albumam, sapratām, ka šī dziesma ir īsta pērlīte, tāpēc mums šķita, ka nupat ir pienācis īstais laiks to izņemt no plaukta un ierakstīt.»

Savukārt par gaidāmo koncerttūri Marts Kristiāns teic: “Es vienmēr to uztveru kā dzimšanas dienas svinības, un patiesībā tas gatavošanās process ir pats būtiskākais. Gan man pašam, gan maniem grupas biedriem tas ir visinteresantākais process. Kad dosimies pie klausītājiem, tad visi kopā sēdēsim pie svētku galda un svinēsim.» Koncerta pirmajā daļā skanēs vēl nedzirdētas kompozīcijas, savukārt koncerta otrā daļa, kurā skanēs dziesmas “Ir tikai tveice», “Sitiet bungas, mani mīļie», “Ar straumēm uz jūru», “Lilioma dziesmas dziesma», “Tev nebija laika», “Es rakstīšu», “Manu eņģel”, “Autobuss debesīs” u.c., plānota kā sadziedāšanās ar klausītājiem.

Lai godam nosvinētu jubileju, pie klausītājiem grupa dosies savā pirmajā sastāvā, jo viņiem pašiem šķitis ļoti interesants atskatīties uz laiku, kad “Autobuss debesīs” tapa un toreizējais muzikālais skanējums, tāpēc koncertos grupas pamatsastāvam pievienosies ģitārists Andrejs Grimms un pašreiz Zviedrijā dzīvojošais Ervings Znotiņš.

Jāpiebilst, ka šo koncerttūri iezīmē vēl viens īpašs notikums – grupas pirmā studijas albuma un dziesmas “Sitiet bungas, mani mīļie” teksta (un ne tikai!) autors ir dzejnieks Viks (Viktors Kalniņš), kurš šogad atzīmēs 85 gadu jubileju.

Grupas “Autobuss debesīs” koncerti notiks:

5.oktobrī plkst.19 Kultūras centrā “Ulbrokas pērle”

12.oktobrī plkst.18 Valmieras Kultūras centrā

19.oktobrī plkst.18 Ogres Kultūras centrā

26.oktobrī plkst.18 Latgales vēstniecībā GORS

2.novembrī plkst.19 Kultūras centrā “Siguldas Devons”

9.novembrī plkst.19 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”

10.novembrī plkst.16 Jelgavas Kultūras centrā

17.novembrī plkst.16 Cēsu koncertzālē

22.novembrī plkst.19 VEF Kultūras pilī

23.novembrī plkst.18 Slampes Kultūras pilī

29.novembrī plkst.19 Ventspils Teātra namā “Jūras vārti”

Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.