Avotu apkaimes tunelī piekautā vīrieša lietā atklājas jaunas detaļas
Avotu apkaimes gājēju tunelī smagus miesas bojājumus guvušais vīrietis ar uzbrucēju bija konfliktējis jau pirms videonovērošanas kamerās fiksētā sitiena saņemšanas, noskaidroja aģentūra LETA.
Rīgas pašvaldības policija medijus iepriekš informēja, ka 4. aprīlī Videonovērošanas centra darbinieki Avotu apkaimes gājēju tunelī zem dzelzceļa izvietotajās kamerās ievēroja nekustīgi guļošu personu. Caurskatot kameru ierakstus, likumsargi konstatēja, ka personai uzbrucis vīrietis, veicot sitienu sejas rajonā.
Ierodoties adresē, likumsargi konstatēja, ka cietušais nereaģē uz komunikāciju un pieskārieniem, kā arī zem vīrieša sejas redzami asins traipi. Ņemot vērā minēto, policijas darbinieki nekavējoties sāka sirds masāžu līdz mediķu ierašanās brīdim.
Ierodoties mediķiem, likumsargi, piesaistot papildu ekipāžu, sāka vainīgās personas meklēšanu. Apsekojot tuvāko apkārtni, pašvaldības policisti pēc neilga laika ievēroja aprakstam atbilstošu personu un nekavējoties to aizturēja.
Hospitalizētā vīrieša meita sociālajos tīklos pārmeta Valsts policijai, ka uzbrucējs esot brīvībā un likumsargi neveicot nekādas darbības. Tāpat pret ģimeni policija izturoties rupji un traucējot iepazīties ar lietas materiāliem.
Valsts policijā aģentūra LETA noskaidroja, ka notikumā iesaistīti 1989. gadā un 1969. gadā dzimuši vīrieši.
Izmeklēšanas laikā iegūta plašāka informācija par notikumu un secināts, ka personas jau pirms konflikta bija savstarpēji zināmas un konflikts izcēlies agrāk, nekā redzams publicētajā pašvaldības policijas video.
Aplūkojot pilno videoierakstu, konstatēts, ka vispirms 1969. gadā dzimušais vīrietis iesita 1989. gadā dzimušajam vīrietim pa seju, pēc kā cietušais nokrita. Sitējs aizgāja, bet cietušais tikmēr piecēlās, viņu panāca un atbildēja ar sitienu. 1969. gadā dzimušais vīrietis nokrita zemē, bet uzbrucējs aizgāja.
Policijā sākts kriminālprocess par smaga miesas bojājuma nodarīšanu. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Aizturētajam vīrietim piemērots aizdomās turētā statuss un noteikti drošības līdzekļi – pieteikšanās noteiktā laikā policijas iestādē, aizliegums izbraukt no valsts, aizliegums tuvoties personai. Vīrietis ievēro noteiktos drošības līdzekļus.
Izmeklēšanas laikā netika iegūtas ziņas, ka vīrietis varētu izdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu, traucēt kriminālprocesu vai izvairīties no tā.