Cik ilgi var uzglabāt atvērtu majonēzi un kad tā jāizmet jau pēc stundas?
Majonēze – vai nu veikalā pirkta, vai pašu uzkulta – ir viens no tiem produktiem, kas atrodams gandrīz ikvienā ledusskapī. Bez tās nav iedomājami ne rasoli, ne sātīgas sviestmaizes vai piknika mērces. Tomēr retais aizdomājas: vai mēs to neuzglabājam pārāk ilgi?
Lai gan majonēzei mēdz būt “kaprīza” produkta slava, pateicoties sastāvā esošajām skābēm, kas kavē baktēriju vairošanos, tā nemaz nebojājas tik zibsnīgi. Tomēr ir noteikumi, kas jāievēro. Cik tad ilgi patiesībā drīkst lietot atvērtu majonēzi un kā pamanīt brīdi, kad tā vairs nav baudāma.
Cik ilgi var glabāt atvērtā iepakojumā?
Eksperti no Better Homes & Gardens norāda uz skaidriem termiņiem.
Veikala majonēze
: Pēc atvēršanas ledusskapī tā saglabājas svaiga aptuveni divus mēnešus. Tomēr šajā laikā der ik pa brīdim pārliecināties, vai nav parādījusies nepatīkama smaka vai mainījusies tās krāsa.
Paštaisīta majonēze
: Šeit noteikumi ir krietni stingrāki. Tā kā mājas mērces sastāvā parasti ir jēlas olas un nav konservantu, tā jāizlieto četru dienu laikā, bet maksimālais glabāšanas termiņš ledusskapī ir viena nedēļa.
Kā pareizi uzglabāt?
Lai majonēze pēc iespējas ilgāk paliktu svaiga, atceries šos pamatprincipus! Kamēr iepakojums nav atvērts, to var glabāt vēsā un sausā vietā, piemēram, pieliekamajā.
Tiklīdz iepakojums ir atvērts, tai vieta ir tikai ledusskapī (temperatūrā, kas nepārsniedz +4°C).
Ievēro derīguma termiņu, kas norādīts uz iepakojuma, pat ja divi mēneši vēl nav pagājuši.
Īpaša piesardzība nepieciešama karstā laikā. Ja piknikā vai dārza ballītē gaisa temperatūra nepārsniedz +32°C, majonēzi uz galda var atstāt līdz divām stundām. Ja ir karstāks – šis laiks sarūk līdz vienai stundai.
Pazīmes, ka majonēze ir sabojājusies
Ja māc šaubas – met ārā! Neriskē ar savu veselību, ja pamani ko no šī, piemēram, izteikta krāsas maiņa (kļuvusi dzeltenīga vai pelēcīga), skāba, asa vai vienkārši nepatīkama smaka, pelējuma pēdas uz mērces virsmas vai burkas malām, nevienmērīga tekstūra – parādījušies kunkuļi vai mērce ir noslāņojusies.
Ja pamani kaut vienu no šīm pazīmēm, produkta vieta ir atkritumu tvertnē.