Sergejs Šoigu
Foto. Scanpix/Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Atkal sāk dziedāt veco dziesmu: Šoigu nekaunīgi pieraud vēl vienai Eiropas valstij 32

17:33, 30. aprīlis 2026
Bijušais Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu sācis gatavot sabiedrību agresijai, izvirzot virkni apsūdzību Moldovai un faktiski piedraudot ar karu.

Lielais maija horoskops visām zodiaka zīmēm – gaidāmi emocionāli un nozīmīgi notikumi
Tramps tiešraidē paziņo par “Ukrainas militāro sakāvi”: žurnālisti “uz pauzes”, propagandas lapas jau gavilē
Padomju cilvēka ieradumi, kas noved pie nabadzības: no tiem jau sen bija jāatsakās
Kā raksta Dialog.ua, viņš paziņoja, ka šīs valsts vietējo varas iestāžu rīcība attiecībā uz Piedņestru atgādina situāciju Donbasā pēc 2014. gada. Intervijā Krievijas medijiem Šoigu apsūdzēja kaimiņvalsti reģiona blokādes veidošanā. Viņš arī norādīja uz Ukrainas iesaisti, pieminot pārvietošanās ierobežojumus, abstraktas tirdzniecības un finanšu barjeras, kā arī problēmas ar energoapgādi.

Pēc viņa teiktā, neatzītajā reģionā dzīvo vairāk nekā 220 tūkstoši Krievijas pilsoņu, kuru drošība, kā apgalvo Šoigu, esot apdraudēta. Viņš brīdināja, ka Krievija varētu veikt pasākumus to aizsardzībai.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Nekad nav viegli atvadīties no tā, ko patiesi mīli.” Sevastova noslēdz tenisistes karjeru
Beidzot kaut kur apsteidzam kaimiņus! “Eurostat” publicē jaunāko informāciju par bezdarba līmeni
Jūs neticēsit, ka kas tāds šopavasar tiešām iespējams! Laika prognoze 1. maijam

Analoģiska Maskavas retorika gadiem ilgi skanēja attiecībā uz Ukrainu, vēlāk tā pārauga pilna mēroga karā.

“Ja radīsies nepieciešamība, Krievija spers visus vajadzīgos soļus un izmantos visas pieejamās metodes viņu aizsardzībai,” sacīja Šoigu.

Tāpat Krievijas amatpersona kritizēja lēmumu pasludināt miera uzturēšanas kontingenta vadību par persona non grata, nosaucot to par eskalācijas pazīmi. Šoigu paziņoja, ka mēģinājumi izspiest Krievijas spēkus vai atrisināt konfliktu ar spēku novedīs pie negatīvām sekām reģionam.

Pirms tam Šoigu publiski draudēja Somijai un Baltijas valstīm, kā arī mēģināja izdarīt spiedienu uz Armēniju.

SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Šoigu: Somija un Baltijas valstis ir līdzatbildīgas darbībās, kas vērstas pret Krieviju!
“Krievija aizstāvēs sevi.” No Maskavas izskan draudu retorika Somijas un Baltijas virzienā
Putina paranoja sasniedz vēl nebijušu līmeni: nopludināti slepeni drošības plāni viņa jaunajā piejūras pilī
