Atkal sāk dziedāt veco dziesmu: Šoigu nekaunīgi pieraud vēl vienai Eiropas valstij
Bijušais Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu sācis gatavot sabiedrību agresijai, izvirzot virkni apsūdzību Moldovai un faktiski piedraudot ar karu.
Kā raksta Dialog.ua, viņš paziņoja, ka šīs valsts vietējo varas iestāžu rīcība attiecībā uz Piedņestru atgādina situāciju Donbasā pēc 2014. gada. Intervijā Krievijas medijiem Šoigu apsūdzēja kaimiņvalsti reģiona blokādes veidošanā. Viņš arī norādīja uz Ukrainas iesaisti, pieminot pārvietošanās ierobežojumus, abstraktas tirdzniecības un finanšu barjeras, kā arī problēmas ar energoapgādi.
Pēc viņa teiktā, neatzītajā reģionā dzīvo vairāk nekā 220 tūkstoši Krievijas pilsoņu, kuru drošība, kā apgalvo Šoigu, esot apdraudēta. Viņš brīdināja, ka Krievija varētu veikt pasākumus to aizsardzībai.
Analoģiska Maskavas retorika gadiem ilgi skanēja attiecībā uz Ukrainu, vēlāk tā pārauga pilna mēroga karā.
Tāpat Krievijas amatpersona kritizēja lēmumu pasludināt miera uzturēšanas kontingenta vadību par persona non grata, nosaucot to par eskalācijas pazīmi. Šoigu paziņoja, ka mēģinājumi izspiest Krievijas spēkus vai atrisināt konfliktu ar spēku novedīs pie negatīvām sekām reģionam.
Pirms tam Šoigu publiski draudēja Somijai un Baltijas valstīm, kā arī mēģināja izdarīt spiedienu uz Armēniju.