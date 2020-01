Bagatskis sarūpē BK “Ventspils” basketbolistiem šosezon pirmo zaudējumu Eiropas kausā

Latvijas vicečempione basketbolā “Ventspils” otrdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa otrā posma trešajā spēlē savā laukumā ar rezultātu 78:81 (21:20, 24:18, 17:22, 16:21) piekāpās Latvijas trenera Ainara Bagatska vadītajai Ukrainas vienībai “Kyiv”.

Kurzemnieki cieta savu pirmo zaudējumu FIBA Eiropas kausā šajā sezonā.

“Ventspils” rindās rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Ronalds Zaķis, 13 punktus guva Mārcis Vītols, 12 punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Klāvam Čavaram, bet desmit punkti – Vesam Vašpunam.

Tikmēr viesiem ar 18 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām atzīmējās Kindals Hils, bet 16 punkti bija Vjačeslavam Petrovam.

Ventspilnieki pirmajās divās minūtēs pretiniekus atstāja uz “nulles”, kamēr paši guva četrus punktus. Nelielais izrāviens ļāva pirmo ceturtdaļu atrasties vadībā, pāris reizes iekrājot sešu punktu pārsvaru.

Otrās ceturtdaļas sākumā vadība tika izlaista, taču lielākoties ar Čavara gādību, tika veikts deviņu punktu izrāviens, kā rezultātā vadībā tika atgūta. Ceturkšņa turpinājumā “Ventspils” pārsvars svārstījās no astoņiem līdz trim punktiem, bet pirmais puslaiks tika uzvarēts ar 45:38.

🔗 Connect that. @WesWashpun11 puts it on a platter for Ronalds Zakis, who throws down the first jam of 2020!#FIBAEuropeCup | @bkventspils

📺 https://t.co/07tqRQTapR pic.twitter.com/arwHIyztLZ

— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) January 7, 2020