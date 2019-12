Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) līdervienība “Ogre” mājās svinēja 15.panākumu pēc kārtas, pārspējot līgas pirmās sezonas čempioni “Ventspili”.

“Ogre” savā laukumā pārspēja “Ventspili” ar 97:92 (28:19, 18:25, 27:28, 24:20).

Rezultatīvākie mājinieku rindās ar 25 punktiem bija Džeimss Beitemons un Kristaps Dārgais, kurš sakrāja arī 13 atlēkušās bumbas. Viņam arī lielākais mača lietderības koeficients 34. “Double-double” Kasparam Bērziņam – 14 punkti un 12 izcīnītas bumbas zem groziem.

Viesu rindās 18 puntkus guva Jānis Kaufmanis, 13 punkti un sešas atlēkušās bumbas Timotijam Neokartesam Šortsam, pa 12 punktiem Ronaldam Zaķim un Klāvam Čavaram, 11 punkti – Jānim Bērziņam.

What a game night, what an atmosphere today in Ogre! Great performance from both teams but @BK_OGRE stays undefeated and continious perfect (15-0) as they got their second big W against last season Champs @bkventspils 🤩

If you missed the game – have a look at these highlights! pic.twitter.com/FPqzYwFizY

— Paf LAT-EST BL (@Pafleague) December 21, 2019