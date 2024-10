Baiba Šmite-Roķe: “VID redz daudz datu, bet mēs nelienam katra cilvēka kabatā” Ieteikt







“Valsts ieņēmumu dienests redz daudz datu, bet mēs nelienam katra cilvēka kabatā,” tā intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atzina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe, apspriežot nodokļu iekasēšanas aktualitātes, tostarp iedzīvotāju rīcībā esošo naudu un pārskatījumus bankā.

“Mēs neskatāmies detaļas. Arī tas banku kontu apgrozījums… Jau vairākus gadus VID saņem no bankām informāciju par 15 tūkstošiem eiro apgrozījumu. Ja ir virs šī te, tad banka sniedz mums informāciju, bet mēs redzam tikai to kopējo summu. Mēs neredzam to pārskaitījumu detaļas, mēs neredzam maksājumu detaļas,” skaidroja VID ģenerāldirektore.

Tāpēc Šmite-Roķe TV24 raidījumā minēja piemēru – ja, piemēram, dēls ir uzturējis māti vai māte ir bankas kontā pārskaitījusi naudu saviem bērniem, tad VID to neredz.

“Ja šī summa tiešām ir pietiekami liela, tu maksā ap 2000 eiro saviem vecākiem vai pārskaiti saviem bērniem, tad VID to neredz. Bet šajā gadījumā saņemot to [VID] izsūtīto vēstuli, tad tas vienkārši ir jānorāda VID, tad šajā gadījumā tas 1.pakāpes radinieks vienā teikumā uzraksta, ka ir saņēmis naudu no savas mammas vai pārskaitījis viņai,” tā Šmite-Roķe ieteica rīkoties tiem aptuveni 5000 Latvijas iedzīvotāju, kuri septembra beigās saņēma no VID sūtītas vēstules, kurās dienests paziņoja, ka vēstules saņēmēja bankas konta apgrozījums krietni pārsniedz deklarētos ieņēmumus vismaz 20 000 eiro gadā jeb 1660 eiro mēnesī.

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka VID ģenerāldirektore aicināja iedzīvotājus neignorēt šīs dienesta izsūtītās vēstules, pretējā gadījumā VID ir tiesības iekasēt 20% ienākuma nodokli (IIN) no apgrozījuma un oficiālo ienākumu starpības.

