Sen nebijusi, karsta diskusija socvietnē X izvērtusies zem @DanaKruu ieraksta par to, ka, viņasprāt, ar cenām veikalos nemaz tik traki šobrīd nav: “Baigi jocīgi lasīt, ka ir super augstas cenas veikalos. Cenas veikalos – pēc manām sajūtām, gatavoju un pērku pieciem cilvēkiem – ir samazinājušās visai nopietni. Pat vistu redzēju 4,99 kg. Eļļa zem 1,5, olas pat kūtī dētās 1,5 eiro. Dārgi bija, kad milti bija 4 eur, griķi 6 eur.”

Kā tas arī bija sagaidāms, komentāri ir vētraini, pirmkārt, jau par to, vai tiešām un kur var novērot šo pārtikas cenu kritumu; otrkārt, vieni pamāca otrus, ka nevajag jau pirkt dārgākos produktus; vēl citi brīnās, kā kāds spēj nopirkt lētos produktus un “nenomirt” no to patēriņa.

Lūk, komentāru izlase par šo tēmu.

Un kamēr visi ir saskrējuši trakot, pateikšu, ka es gatavoju lielākoties visu pati. Tāpēc man šīm lietām ir lielāka nozīme, nekā gatavo ēdienu cenām. Tāpēc cenu iespaids ir atkarīgs arī no tā, kam tērē līdzekļus. Gatavo paiku pērkam minimāli, wolt bolt nelietojam. — DanaKruu 🇱🇻 🇺🇦 (@DanaKruu) January 4, 2025

Cenas pieaug tiem, kuri ir pieraduši ieiet veikalā un sapirkt sev pierasto ražotāju produktus. Es kārtīgs kapeiku taupītājs esot nesmādēju atlaižu produktus un no mana skatu punkta pat alkohols īsti nav palicis dārgāks, ne tikai ēdiens un mājsaimniecības preces. — Nauris (@naurisla) January 4, 2025

Akciju cenas ir tik bieži, ka atspoguļo jauno realitāti IMHO un liecina par cenu mazināšanos kopumā — DanaKruu 🇱🇻 🇺🇦 (@DanaKruu) January 4, 2025

Nez, vairumam lietu, ko regulāri pērku, ik pa laikam piemet 10-20 centus klāt pie cenas 🤷‍♂️ nesen piens no 0,85 uz 0,95. Svaigais siers no 1,29 uz 1,99. Maize no 0,99 uz 1,09. — Klāvs (@NormalsUsername) January 4, 2025

Eļļa zem 1,50 EUR? Kas tā par eļļu? Speciāla eļļa,lai rastos vēzis? Mana sieva ļoti skatās uz cenām,īpaši seko tam,lai pirktu akcijas preces,kas,protams, ir fikcija,jo tā, kā par akciju, tām būtu jāmaksā ikdienā. Bet teikt, ka cenas ir kritušās,nu tur, piedošanu,ož pēc klīnikas. — cilveks444 🇱🇻 (@cilveks444) January 4, 2025

Super komentāri, tie paši, kas vakar visām deva padomus, lai dzemdē vairāk un naudu daudz nevajagot, varot ģimeni pabarot ar minimālo, te tagad vemstās "kas lieto tik sūdīgu eļļu!?" — Sriga (@Sriga7) January 4, 2025

Tas pats piena spēks tagad 1.59 maksā ikdienā un viss, nav vairs akcijas. — Armands (@thearmi) January 4, 2025

Vakar nopirku akcijas pelmeņus par 0,99€ kg. Bija normāli. Maximā arī sviestam laba akcija — Kadiķkvēpiņš 🇺🇦 🐅 (@AnitraTooma) January 4, 2025

Labprāt tādu pirktu, bet manos apkārtnes veikalos (Maxima, Lidl) tādas cenas nav. Par Rimi nerunāsim. — Jānis Rudzupuķe (@Rudmatis) January 4, 2025

Tas atkarīgs arī no produktiem, ko katrs izvēlas. Piemēram, eļļa, jūtos priecīga, ja ir kāda atlaide, un tā nemaksā padsmit eiro par pudeli. Zivis, dārzeņi, augļi, piena produkti- kas no tā ir palicis lētāks? — Inese Suharuka (@SuharukaInese) January 4, 2025

Viens pērk pienu par 0.65€/l, otrs pa 2€/l. Vienam dārgi pirmais piens, citam lēti otrais piens. Atkarīgs ko un kā salīdzina. — Uģis Lielmanis (@ULielmanis55285) January 4, 2025

Labs viedoklis. Bet kad ieej veikalā uz D burta vai veikalā uz G burta, rodas jautājumi par cenu veidošanos. Un ja veikalos uzcenojums ir tik nopietns, jā, pārdevējs var atļauties arī atlaides dažiem produktiem. — Fortunatus (@freemans05) January 4, 2025

No Depo plaukta ņemtā prece būs garšīgāka nekā tā pati no Rimi vai Sky? — andis (@anjo_lv) January 4, 2025