Foto. pexels.com/Pavel Danilyuk

"Es nevaru, man besī!" Sabiedrība pamatoti cepas par mistiskajām "servisa cenām", pērkot biļetes uz pasākumiem







Ne tikai šajā svētku laikā, kad gribam savus draugus un tuvākos iepriecināt ar kādu sarīkojumu biļetēm, bet arī ikdienā teju visi sastopas ar kādu, šķiet, absurdu.

Proti, iepērkoties internetā cilvēks nekad nevar zināt, cik izmaksās viņa pirkums – viens ir saskaitīt, cik izmaksās biļetes pašas, otrs ir, cik pieskaitīs vēl klāt – mistiskā komisijas maksa. Dažviet pakalpojuma sniedzēja mājaslapā ir brīdināts, ka biļešu cenai tiks piemērota apkalpošanas maksa par katru biļeti un/vai arī, ka katrai biļetei tiek piemērota aģenta maksa.

Pamatots ir jautājums – kāpēc nevar visu saskaitīt kopā un pircējam piedāvāt pirkumu veikt jau par gala summu?

Par šo socvietnē “X” izcēlusies pamatota diskusija caur humoru, to aizsākusi @enibasenibas: “Es nevaru, man besī. Mēs varam nobalsot par to, ka biļešu cenās UZREIZ iekļauj visas papildus maksas?! Pērc hokeja biļeti un pēkšņi no 22EUR attopies ar 26EUR PAR BIĻETI! 2.5eur ir Arēnas servisa maksa – a kas tad ir tajos 22 eiro? Kretinē ārā, goda vārds.”

Tam pievienpjas daudzi atbalsta komentāri. Lūk, zemāk daļa no tiem.

Nu! Labi, kad sākumā bija kopējā apkalpošanas maksa, bet ja jau katrai biļetei to liek klāt, nu tad nečakarējam cilvēkus un uzreiz parādi pilno summu!

Pirku uz Tusku biļeti, tur bija mazāka apstrādes maksa kā uz hokeja spēli, tik biļetes cena 10x lielāka🤦‍♀️ — Sabīne (@enibasenibas) December 20, 2024

Redzes pārbaude 43-58 €, kā kurā poliklīnikā. Bet ja vajag recepti brillēm – €15, atsevišķi Un vēl bahilas par 40 centiem jānopērk — 🕊️🐦лллмбрусkø🐦🕊️ (@winishkoitwitty) December 19, 2024

Protams. Bet vai ir kāda alternatīva ar šī nodokļa nomaksu neapgrūtināt csdd? Lai nebūtu šīs "maksas par sviedriem vaigā sniegto pakalpojumu"? — Inese Mancevica (@IMancevica) December 20, 2024

Ja tā ir labāka nekā tā, kurā atnāci, tad, tīri simboliski, nedaudz var. — Maiga Krādziņa (@MKradzina) December 19, 2024

Tipa fiziskai kasei nav nekādu papildu izmaksu? Tur taču maksā personai, kas sēž apkurinātā telpā un tev to sūda biļeti tāpat izvēlas tajā on-line servisā 😀 Tikai uzreiz arī izdrukā. Pēc loģikas – reālajai kasei vajadzētu būt dārgākai! — Kristīne (@vardotaja) December 20, 2024

Un tikai Biļešu paradīzei ir tāda opcija – ja pērk biļetes kasē, nekādas papildu samaksas kā apkalpošanas maksas netiek piemērotas. Biļešu servisam un citiem kasē tāpat kā internetā ir piemaksas. — inga (@lidzigsezim) December 20, 2024

Tur tā lieta, ka no biļešu paradīzes interneta maksas var izvairīties, ejot uz kasi, bet no Arēna Rīgā servisa maksas nevar. Zvanīju Biļešu paradīzei – NAV tādas iespējas – arī uz vietas pirktām būs Arēna Rīga papildmaksa klāt! — Signe Ulpke (@SigneUlpke) December 20, 2024

Nē, mamma pieka biļetes uz kaut kādu izrādi caur biļešu serviss, kur nebija vispār opcijas nopirkt pie kases. Biļetes cena 40€, par 6 biļetēm apkalpošanas maksu 45€ piemaksāja 🤦‍♀️ — Inese79 (@Inese_Jolo) December 20, 2024

Jā, nupat pirku 4 biļetes…biļešu summa bija 110eur, klāt bija internetveikala maksa(šķiet tā saucās) un Arēnas maksa.Kopā samaksāju 124 eur😥 — Madam (@Madma03102054) December 19, 2024

Tas būs nākotnē — Sabīne (@enibasenibas) December 19, 2024

Dzeramnaudu apsargiem, kuri pie ieejas? — NK🇱🇻🇺🇦 (@NeilaKrave) December 19, 2024

100% piekrītu! Visām precēm un pakalpojumiem cenas ir jāuzrāda ar iekļautiem papildmaksājumiem un nodokļiem! Riebjas pie cenām pētīt vai tur PVN ir vai nav iekļauts un vai ir iekļauti papildpiemaksas par degvielu,svaigu gaisu, plastmasas kuli ar varavīksni virsū un aizvadītās… — Alfreds Rudais🇱🇻 (@ARudais) December 20, 2024

Tallinā Unibet arēnā bez glāžu depozīta vēl ir maksa par šo trauku mazgāšanu 😁 — ʍǝɹpuɐ (@andr) December 20, 2024