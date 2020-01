Rūdolfs Balcers ir priecīgs atgriezties NHL kluba Otavas “Senators” rindās, taču spēlējot arī fārmklubā viņš guvis gandarījumu, bet galvenais, atguva spēles ritumu un fizisko kondīciju.

Balcers trešdien tika izsaukts uz Otavas “Senators” no AHL kluba Belevilas “Senators”, kur viņš aizvadīja 19 mačus, rādot ļoti labu sniegumu. Uzbrucējs 15 spēlēs pēc kārtas tika pie rezultativitātes punktiem, labojot kluba rekordu, bet AHL šosezon tika pie 24 (8+16) punktiem.

Ceturtdien viņš aizvadīja treniņu ar Otavas komandu, tiekot iespēlēts trešajā uzbrucēju pārī kopā ar Taileru Enisu un Kolinu Vaitu. Vakarā liepājnieks jau dosies laukumā.

"I've been playing hard, feeling good, and I'm happy to be up here."

Rudolfs Balcers will make his season debut tonight after being called up from the @BellevilleSens. He tallied 24 points in 19 games for the #Sens' AHL affiliate. pic.twitter.com/F0KjrfEe1B

— Ottawa Senators (@Senators) January 2, 2020