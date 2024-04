Baltkrievija otrdien sākusi armijas manevrus pie Ukrainas, Lietuvas un Polijas robežām, paziņojusi Baltkrievijas Aizsardzības ministrija.

Manevri Gomeļas un Grodņas apgabalos turpināsies trīs dienas, un to mērķis ir sagatavot virsniekus un teritoriālās aizsardzības vienības attiecīgo apgabalu aizstāvībai, savā lietotnes “Telegram” kanālā norādījusi ministrija.

Armijas personālsastāvs apgūst arī procedūras, kas jāievēro karastāvokļa izsludināšanas gadījumā, informējusi ministrija.

Manevri notiek Baltkrievijas armijas raķešu karaspēka un artilērijas komandiera uzraudzībā, teikts paziņojumā.

Tajā pašā laikā Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko pagājušajā nedēļa izteicās par nepieciešamību gatavoties iespējamam uzbrukumam Lietuvai un Polijai.

Lukašenko izteicās arī par tā dēvētā Suvalku koridora neaizsargātību.

Suvalku koridors, kur robežojas Lietuva ar Poliju, atdala Krievijas valdījumā esošo Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvu un Baltkrievijas teritoriju.

Portāls LA.LV jau ziņoja šā gada 26.martā, ka Azerbaidžānas televīzija savā “You Tube” kanālā bija izvietojusi kādu video, kurā redzama Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko saruna ar karaspēka vadību.

Video dzirdams, kā Lukašenko vēlas precizēt, cik tālu no Krievijas robežas atrodas Suvalku koridors. Klātesošie viņam skaidro, ka taisnā līnijā tie ir vien 42 kilometri, bet pa ceļiem – 90 kilometri. Uz to Lukašenko iesaucas, ka tas nav vispār nekas: “Velti viņi tā uzvedas! Nāksies pretstāvēt Baltijas valstīm un Polijas ziemeļaustrumu daļai.”

Te arī prezidents pārjautā, vai armijas vadība ir pārliecināta, ka varētu šo līniju noturēt saviem spēkiem. Uz ko tiek saņemta atbilde, ka kara dokumenti pastāv, visas darbības ir izplānotas, kaujas gatavība tiek pilnveidota. Karaspēks esot gatavībā uzklausīt Lukašenko pavēles, un šobrīd izpildot aizsardzības ministra komandas. Plašāk lasiet ŠEIT.

#Lukashenka said that #Belarus is preparing for war

"We are preparing for war, I'm speaking frankly about it. "You want peace – prepare for war" – I didn't say it, but it's very rightly said," the dictator said.

According to him, military units are being trained in the… pic.twitter.com/PRG7MHyCjm

