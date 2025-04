FOTO: Scanpix/GEORGE ROGERS/SIPA/LETA

Bažas par dronu spiegošanu – Lielbritānija slēdz debesis virs karaļa un Zelenska tikšanās vietas Ieteikt







Virs Sandringemas muižas Apvienotajā Karalistē izsludināta lidojumu aizlieguma zona, pēc tam kad pagājušajā mēnesī, prezidenta Volodimira Zelenska vizītes laikā, virs karaļnama teritorijas tika manīti droni.

Reklāma Reklāma

Drošības dienesti pieprasīja ierobežojumus, lai aizsargātu “karaļnamu un citus augstus viesus”, pēc tam kad karalis Čārlzs 2. martā Sandringemā uzņēma Ukrainas prezidentu. Ierobežojumi stājās spēkā 10. martā – nepilnu nedēļu vēlāk.

Kā ziņo laikraksts The Sun, viens no droniem tika izsekots līdz vīrietim, kurš atradās mašīnā netālu no teritorijas, vēl viens – līdz fotogrāfam. Citi droni joprojām nav identificēti, izraisot nopietnas bažas par drošību.

Lielbritānijas transporta ministre Haidija Aleksandra apstiprināja rīkojumu, kas aizliedz lidaparātiem pārvietoties zemāk par 2000 pēdām (aptuveni 600 metriem) virs Sandringemas teritorijas. Ierobežojuma mērķis: sabiedriskā drošība un augsto amatpersonu aizsardzība.

Rīkojumā teikts: “Šie noteikumi nosaka ierobežojumus lidošanai Sandringemas apkārtnē, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt drošību karaļnama locekļiem un citiem augsta līmeņa viesiem.”

No aizlieguma izņēmumi ir karaliskie reisi, apmeklētāju gaisa kuģi, kā arī policijas un ārkārtas dienestu lidaparāti.

Zelenskis Sandringemā ieradās ar helikopteru no Londonas, drīz pēc dalības Eiropas līderu samitā, ko organizēja premjerministrs Kīrs Stārmers.

Tikšanās ar karali sākās ap plkst. 17.30 un ilga mazliet mazāk nekā stundu. Avoti norādījuši, ka prezidents ticis sirsnīgi uzņemts, un Lielbritānijas valdība piekritusi tikšanās pieprasījumam no Ukrainas puses.

Abi līderi pirmoreiz tikās 2023. gadā Bekingemas pilī. Otrajā Krievijas pilna mēroga iebrukuma gadadienā karalis Čārlzs izdeva stingru atbalsta vēstījumu Ukrainai, uzsverot “neaprakstāmo agresiju” un cildinot ukraiņu “apņēmību un spēku”.