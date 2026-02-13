Biatlona olimpiskajās sprinta sacensībās Rastorgujevs ielaužas TOP 30 0
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu desmit kilometru sprinta sacensībās Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs piektdien ieņēma 30. vietu, savukārt Rihards Lozbers ierindojās 32. vietā, Edgars Mise bija 52. vietā un Renārs Birkentāls finišēja 77. vietā.
Zelta medaļu izcīnīja Kentēns Fijons-Majē no Francijas, kurš nekļūdīgi sašāva visus desmit mērķus, finišējot 22 minūtēs un 53,1 sekundē, aiz sevis atstājot norvēģus Vetli Šostadu Kristiansenu un Sturlu Holmu Lēgreidu. Viņi šaušanā bija precīzi un finišēja attiecīgi 13,7 un 15,9 sekundes aiz līdera.
Rastorgujevs šaušanā kļūdījās vienreiz un finišēja 24 minūtēs un 56,9, no līdera atpaliekot divas minūtes un 3,8 sekundes. Sarunu ar Latvijas Televīziju (LTV) viņš sāka ar atvainošanos skatītājiem un žurnālistiem par negatīvo attieksmi intervijā pēc iepriekšējā starta, kā arī pauda prieku par komandas biedriem, jo iedzīšanas distancē startēs trīs Latvijas biatlonisti.
Divas kļūdas šaušanā pieļāva 16 gadus vecais Lozbers, kurš finišēja 25 minūtēs un 5,2 sekundēs, kas ir divas minūtes un 12,1 sekundi aiz līdera.
Mise pirmajā šautuvē bija nekļūdīgs, taču otrajā šautuvē nopelnīja vienu soda apli, finišējot 25 minūtes un 42,9 sekundēs. Tādējādi viņš no līdera atpalika divas minūtes un 49,8 sekundes.
Birkentāls šaušanā nopelnīja piecus soda apļus, tādējādi finišēja 26 minūtēs un 41,4 sekundēs, kas ir trīs minūtes un 48,3 sekundes pēc līdera. Sarunā ar LTV sportists atzina, trīs kļūdas pirmajā šautuvē neļāva sasniegt labāku rezultātu.
Sacensībās startēja 90 sportisti. Labākie 60 sprinta sacensību dalībnieki kvalificējas startam iedzīšanas sacensībās svētdien.
Līdzšinējās trīs olimpisko spēļu sprinta sacensībās Rastorgujevs labāko rezultātu sasniedza 2014. gadā, kad izcīnīja 16. vietu. Pārējiem trim Latvijas biatlonistiem šīs ir pirmās olimpiskās spēles.
Pirms četriem gadiem Pekinā olimpisko spēļu desmit kilometru sprinta sacensībās triumfēja orvēģijas biatlonists Juhanness Tīngnēss Bē, aiz sevis atstājot Fijonu-Majē un savu brāli Tarjeiju Bē.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.