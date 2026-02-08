Ledus skulptūru festivāls Jelgavā 2026

LETA
9:10, 8. februāris 2026
Jelgavā 27. Starptautiskajā ledus skulptūru konkursā par labāko atzīta Mongolijas komanda, aģentūru LETA informēja pasākuma rīkotāji. Pirmā vieta konkursā piešķirta Mongolijas māksliniekiem par darbu “Paša uzspiesta atbrīvošanās”.

Otro vietu konkursā ieguva Ukrainas komanda ar darbu “Portreta izlūzija”, bet trešo vietu Igaunijas pārstāvji ar skulptūru “Līniju mirāža”.

Individuāli pirmo vietu izcīnīja Lietuvas pārstāvis Tautvils Poviļonis ar skulptūru “Viens solis”, otro – Vācijas pārstāvis Evangels Stafilidis ar darbu “Ilūzijas svars”, bet trešo – Indonēzijas pārstāvis I Made Sutama ar darbu “Maya”.

Latvietes Zīles Ozoliņas-Šneideres skulptūra “Eksperiments” ieguva žūrijas simpātiju balvu.

Jelgavā, Pasta salā, darbojās 20 tēlnieki no 12 valstīm.

Ar grupas “Tautumeitas” koncertu noslēgsies Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Jelgavā

Šovakar plkst. 20 ar grupas “Tautumeitas” koncertu noslēgsies Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Jelgavā, aģentūru LETA informēja pašvaldības iestādē “Kultūra”.

Šogad starptautiskos konkursos atzīti tēlnieki ledū atveidoja savu skatījumu par tēmu “Ilūzijas spēks”, aicinot apmeklētājus raudzīties tālāk par acīm redzamo un piedzīvot brīžus, kuros patiesība savijas ar maldiem.

Vēl pirms festivāla norises skiču konkursā žūrija izvēlējās šī gada festivāla dalībniekus. Šogad konkursā tika saņemti vairāk nekā 40 pieteikumi, no kuriem dalībai festivālā atlasīti 20 tēlnieki no 12 valstīm – Argentīnas, Indonēzijas, Polijas, Mongolijas, Nīderlandes, Ukrainas, Spānijas, Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.

Pasta sala, brīvdabas koncertzāle “Mītava” un slidotava ir galvenās festivāla norises vietas, kur apmeklētājus gaida gan individuālās un komandu skulptūras, gan kultūras programma uz divām skatuvēm. Savukārt Jāņa Čakstes bulvāris, kas iepriekšējos gados bija daļa no maksas teritorijas, šogad pārtapis par brīvi pieejamu svētku zonu. Tajā ir aplūkojamas ledus fotoskulptūras, darbojas atrakcijas un karuseļi, kā arī ziemas “viesmīlības zona” ar gardumu un uzkodu klāstu, karsto un auksto dzērienu izvēli un amatnieku darinājumiem. Iestājoties tumšākam laikam, svētku atmosfēru paspilgtina arī lāzeršovs – tas notiek ar atkārtojumiem un ir skatāms no jebkuras vietas festivāla teritorijā.

Festivāla darba laiks ir no plkst. 11 līdz 22. Pasta salas publiskajā slidotavā apmeklētājiem ir pieejama ledus spēļu zona, kurā notiek dambretes, galda hokeja un domino turnīri, bet mazākos apmeklētājus priecē ledus slīdkalniņš.

Brīvdabas koncertzālē “Mītava” notiks rotaļu izrādes, savukārt uz Pasta salas skatuves būs zinātnes šovi ar dažādiem eksperimentiem. Turpat varēs vērot arī skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumus. Festivāla noskaņu papildinās iluzionista priekšnesumi.

Šodien vakara programmu plkst. 18 iesāks Jelgavas ansamblis “Tandēms trijatā”, tam sekos Normunds Rutulis kopā ar Slaveno Rīgas orķestri, bet festivālu noslēgs etnomūzikas grupa “Tautumeitas”.

Ledus skulptūru festivāls Jelgavā 2026
