Atvara uz "Eirovīzijas" tirkīzzilā paklāja 2026

Latvija tā arī neiekļūst Eirovīzijas finālā; kā veicās mūsu kaimiņiem?

0:31, 15. maijs 2026
Latvijas pārstāve, dziedātāja Atvara ar dziesmu “Ēnā” ceturtdien Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā.

No otrā pusfināla dziesmu konkursa finālā iekļuva pārstāvji no Bulgārijas, Ukrainas, Norvēģijas, Austrālijas, Rumānijas, Maltas, Kipras, Albānijas, Dānijas un Čehijas, bet ārpus fināla palika Azerbaidžāna, Luksemburga, Armēnija, Šveice un Latvija.

Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Bez piedalīšanās pusfinālā vieta finālā ir nodrošināta Francijai, Itālijai, Lielbritānijai, Spānijai un Vācijai, jo tās sniedz vislielāko finansiālo ieguldījumu konkursa organizēšanā, kā arī Austrijai, jo tā ir pagājušā gada uzvarētāja.

Pirmajā pusfinālā sacentās 15 valstis, no kurām finālā iekļuva Beļģija, Horvātija, Somija, Grieķija, Izraēla, Lietuva, Moldova, Polija, Serbija un Zviedrija.

Jau rakstīts, ka, uzvarot Latvijas Sabiedriskā medija dziesmu konkursā “Supernova”, tiesības Latviju pārstāvēt Eirovīzijas dziesmu konkursā februārī ieguva dziedātāja Atvara ar dziesmu “Ēnā”.

Eirovīzija 2025. gadā norisinājās Šveices pilsētā Bāzelē. Konkursā uzvarēja Austriju pārstāvošais mūziķis “JJ” ar dziesmu “Wasted Love”, tādēļ 2026. gadā Eirovīzijas namamātes loma bija jāuzņemas Austrijai.

