Karš iegājis jaunā fāzē? Ukraina pirmo reizi pa ilgiem laikiem atgūst vairāk nekā zaudē
No kara sāk izkristalizēties jauna realitāte, raksta “CNN”. Lai gan Krievija joprojām kontrolē gandrīz piekto daļu Ukrainas teritorijas, pēdējie mēneši Kremlim kļuvuši par pirmajiem ilgā laikā, kad ofensīvas temps faktiski apstājies, bet Ukrainas spēki sākuši pakāpeniski atkarot teritorijas.
Par to “CNN” stāstījuši Ukrainas karavīri, analītiķi un amatpersonas.
Ukrainas bezpilota sistēmu vienības “Lazar’s Group” virsnieks Kirils Bondarenko, kurš karo Zaporižjas apgabalā, medijam sacīja, ka frontē jūtamas būtiskas noskaņojuma izmaiņas.
“Mēs redzam un jūtam, kā mainās Krievijas karaspēka noskaņojums frontes līnijā. Viņi ir izsmelti. Mums izdevās lauzt notikumu gaitu,” viņš teica.
Saskaņā ar ASV Kara izpētes institūta (ISW) datiem aprīlī Ukraina patiešām atbrīvoja vairāk teritoriju, nekā Krievija spēja ieņemt. Publikācijā norādīts, ka tas noticis pirmo reizi kopš Ukrainas operācijas Krievijas Kurskas apgabalā 2024. gada augustā.
Žurnālisti gan uzsver, ka runa pagaidām ir par nelielām teritoriālām izmaiņām, tomēr pati tendence rada problēmas Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, kurš gadiem ilgi centies pārliecināt gan Krievijas sabiedrību, gan starptautisko auditoriju par Krievijas uzvaras neizbēgamību.
ISW analītiķe Kristīna Hārvarda CNN skaidroja, ka Krievijas sarunu stratēģija lielā mērā balstījās mēģinājumos pārliecināt Rietumus, ka Ukrainas atbalstīšana ir bezcerīga.
Šis naratīvs vienmēr bijis aplams, ņemot vērā ārkārtīgi lēnos Krievijas virzības tempus, kas sasniegti par milzīgu zaudējumu cenu. Taču CNN raksta, ka šī Kremļa stratēģija tomēr nodarījusi zināmu kaitējumu Ukrainai, atsaucoties arī uz Donalda Trampa izteikumiem, ka Volodimiram Zelenskim “nav kāršu”.
“Visa Putina sarunu taktikas būtība ir izmantot šo kognitīvo karu, lai pārliecinātu Rietumus, ka nav jēgas atbalstīt Ukrainu un ka viņiem vienkārši jāpiespiež Ukraina piekāpties Krievijas prasībām,” sacīja Hārvarda. Pēc viņas teiktā, pašreizējā situācija šo naratīvu sagrauj.
Kā vienu no galvenajiem iemesliem situācijas maiņai frontē izdevums min Ukrainas priekšrocības dronu jomā. Ja agrāk Kijiva galvenokārt koncentrējās uz triecieniem frontē un tālas darbības uzbrukumiem Krievijas dziļumā, tad tagad Ukrainas spēki aktīvi uzbrūk Krievijas loģistikai vidējā distancē — noliktavām, komandpunktiem un pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Pēc CNN sarunbiedru teiktā, fronte ir tik ļoti piesātināta ar droniem, ka jebkāda pārvietošanās kļuvusi ārkārtīgi bīstama abām pusēm. Taču tieši Krievijai tas rada īpaši lielas problēmas, jo tās karaspēks vairs nevar lēni virzīties uz priekšu, kā tas bija iepriekš.