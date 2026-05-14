Eiropā tuvojas neizbēgams scenārijs? Aviācijas nozare brīdina par dārgākiem lidojumiem
Aviācijas nozare Eiropā ar bažām raugās uz tuvākajiem mēnešiem, jo kara saasināšanās Tuvajos Austrumos var nozīmēt dārgākas aviobiļetes un sarežģījumus degvielas piegādēs, vēsta BBC.
Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas vadītājs Villijs Volšs brīdina: lai gan dažas aviokompānijas šobrīd Eiropā samazina cenas vājāka pieprasījuma dēļ, ilgtermiņā lidojumi, visticamāk, kļūs dārgāki.
“Var būt gadījumi, kad aviokompānijas piemēros atlaides, lai veicinātu pasažieru plūsmu. Taču laika gaitā augstās naftas cenas atspoguļosies augstākās biļešu cenās,” sacīja Volšs.
Degvielas cenas pieaugušas naftas piegāžu traucējumu dēļ, ko izraisījusi situācija Hormuza šaurumā un bojājumi naftas pārstrādes rūpnīcām Persijas līcī. Eiropa lielā mērā ir atkarīga no importa no šī reģiona, tādēļ nozarē pieaug bažas par iespējamu aviācijas degvielas deficītu vasarā.
Īpaši uzmanīgi situācijai seko Apvienotajā Karalistē, kur aviācijas nozare ar degvielas piegādes grūtībām varētu saskarties jau tuvākajos mēnešos. Valdības pārstāvji gan norāda, ka piegādātāji uztur rezerves, lai nodrošinātu sistēmas noturību.
Volšs uzskata, ka panikai pagaidām nav pamata un no masveida lidojumu atcelšanas vēl var izvairīties. Tomēr būtiski esot laikus nodrošināt alternatīvus degvielas piegādes avotus pirms vasaras sezonas pīķa.
“Parasti jūlijā un augustā, salīdzinot, piemēram, ar martu, lidojumu un degvielas pieprasījums pieaug par aptuveni 25%,” viņš norādīja.
Vienlaikus IATA vadītājs brīdina, ka problēmas nepazudīs uzreiz. Pat ja Hormuza šaurums tiktu atvērts jau rīt, konflikta sekas aviācijas nozare varētu just vēl nākamgad.
“Domāju, ka šī problēma turpināsies vēl dažus mēnešus un var saglabāties pat nākamajā gadā,” sacīja Volšs.
Eiropas Savienība gan pagājušajā nedēļā paziņoja, ka nav regulatīvu šķēršļu, kas liegtu Eiropas aviokompānijām izmantot ASV standarta aviācijas degvielu, ja tas tiek darīts piesardzīgi.