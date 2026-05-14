Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto: REUTERS/SCANPIX

Eiropā tuvojas neizbēgams scenārijs? Aviācijas nozare brīdina par dārgākiem lidojumiem 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:17, 14. maijs 2026
Ziņas Ekonomika

Aviācijas nozare Eiropā ar bažām raugās uz tuvākajiem mēnešiem, jo kara saasināšanās Tuvajos Austrumos var nozīmēt dārgākas aviobiļetes un sarežģījumus degvielas piegādēs, vēsta BBC.

Kokteilis
Kuras 4 horoskopa zīmes ir vislielākie sliņķi? Pat siltās brīvdienās viņus nevar dabūt ārā no dīvāna 2
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus
Kokteilis
Sestā maņa viņiem ir dabas dota: dzimšanas datumi, kuriem piedēvē “raganisku” enerģiju
Lasīt citas ziņas

Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas vadītājs Villijs Volšs brīdina: lai gan dažas aviokompānijas šobrīd Eiropā samazina cenas vājāka pieprasījuma dēļ, ilgtermiņā lidojumi, visticamāk, kļūs dārgāki.

“Var būt gadījumi, kad aviokompānijas piemēros atlaides, lai veicinātu pasažieru plūsmu. Taču laika gaitā augstās naftas cenas atspoguļosies augstākās biļešu cenās,” sacīja Volšs.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Dzeltens vairs nav modē? Vai Latvijas mežos tiešām sākušas augt sarkanas gaiļbiksītes
VIDEO. Āpsis tik ļoti aizraujas ar pusdienu meklējumiem, ka nepamana cilvēku
Ukrainas izlūkdienestu rīcībā nonākuši dokumenti, kas atklāj Krievijas iespējamos nākamos mērķus

Degvielas cenas pieaugušas naftas piegāžu traucējumu dēļ, ko izraisījusi situācija Hormuza šaurumā un bojājumi naftas pārstrādes rūpnīcām Persijas līcī. Eiropa lielā mērā ir atkarīga no importa no šī reģiona, tādēļ nozarē pieaug bažas par iespējamu aviācijas degvielas deficītu vasarā.

Īpaši uzmanīgi situācijai seko Apvienotajā Karalistē, kur aviācijas nozare ar degvielas piegādes grūtībām varētu saskarties jau tuvākajos mēnešos. Valdības pārstāvji gan norāda, ka piegādātāji uztur rezerves, lai nodrošinātu sistēmas noturību.

Volšs uzskata, ka panikai pagaidām nav pamata un no masveida lidojumu atcelšanas vēl var izvairīties. Tomēr būtiski esot laikus nodrošināt alternatīvus degvielas piegādes avotus pirms vasaras sezonas pīķa.

“Parasti jūlijā un augustā, salīdzinot, piemēram, ar martu, lidojumu un degvielas pieprasījums pieaug par aptuveni 25%,” viņš norādīja.

Vienlaikus IATA vadītājs brīdina, ka problēmas nepazudīs uzreiz. Pat ja Hormuza šaurums tiktu atvērts jau rīt, konflikta sekas aviācijas nozare varētu just vēl nākamgad.

“Domāju, ka šī problēma turpināsies vēl dažus mēnešus un var saglabāties pat nākamajā gadā,” sacīja Volšs.

Eiropas Savienība gan pagājušajā nedēļā paziņoja, ka nav regulatīvu šķēršļu, kas liegtu Eiropas aviokompānijām izmantot ASV standarta aviācijas degvielu, ja tas tiek darīts piesardzīgi.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Sezonāli vājāks periods” – zināms, kāds šobrīd ir “airBaltic” finansiālais stāvoklis
RAKSTA REDAKTORS
Vienā dienā aviobiļete uz Prāgu maksā 472 eiro, bet jau aiznākamajā – 84. Kāpēc “airBaltic” biļešu cenas mainās pa dienām?
ASV aizsardzības ministrs devis rīkojumu no kādas Eiropas valsts izvest 5000 amerikāņu karavīru
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.