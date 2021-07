Biznesa ideju konkursā 2000 eiro saņem inovatīva iekura ražotājs

Biznesa ideju konkursā 2000 eiro saņem inovatīva iekura ražotājs







Šī gada vasaras sākumā “Vivus.lv” organizēja biznesa ideju konkursu jauno un esošo uzņēmēju atbalstam. Kopumā konkursam pieteicās vairāk nekā 580 mazo un vidējo uzņēmēju. Iniciatīvas mērķis bija iedrošināt topošos un esošos uzņēmējus, sniedzot finansiālu atbalstu savas biznesa idejas realizēšanai. Konkursā uzvaras laurus plūca “Zelta Čiekurs”, smaržīgā un krāsainā dabīgā iekura ražotājs.

“Esmu ļoti pateicīga un gandarīta par uzņēmuma sniegto atbalstu – gan finansiālā, gan morālā aspektā. Šajā pārbaudījumu pilnajā laikmetā tas ir liels atbalsts manis izlolotā zīmola “Zelta Čiekurs” jauno iekuru radīšanai. Darbs ar konkrētu mērķu definēšanu, realizējot jauna iekura idejas, notiek kopš brīža, kad uzzināju par uzvaru šajā konkursā, ” par atbalsta nozīmi stāsta Kristīne Lukjanska, “Zelta Čiekurs” idejas autore.

Zīmols “Zelta Čiekurs” tapa pirms vairākiem gadiem, vērojot mežu izciršanas tendences Latvijā un domājot par vides saudzēšanas iespējām, kā arī atminoties to, kā bērnībā tika gatavoti ēdieni uz uguns, jo tieši čiekuru iekurā tapa gardas maltītes īpašiem brīžiem. Tā arī radās šī ideja – realizēt čiekurus, izmantojottos kā iekuru.

“Nereti jaunajiem uzņēmējiem ir perspektīvas biznesa idejas, kur vienīgais, kas pietrūkst, ir finansiāls atbalsts. Latvijas jaunie uzņēmēji jau ir pierādījuši, ka spēj konkurēt ne vien Latvijas un Baltijas tirgū, bet arī starp Eiropas un pasaules uzņēmumiem, kas parāda vietējo uzņēmēju plašo potenciālu.

Ar “Vivus.lv” konkursu mēs vēlējāmies motivēt jaunos uzņēmējus pieteikt savas idejas un biznesa plānus attīstībai, sniedzot iespēju laimēt 2000 eiro naudas summu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai biznesa apjomu paplašināšanai. Vēlamies teikt paldies visiem konkursa dalībniekiem par iesaisti, radošajām biznesa idejām un kvalitatīvi aizpildītajiem pieteikumiem – jāatzīst, ka mums ir tiešām daudz perspektīvu jauno uzņēmēju,” par iniciatīvu stāsta Gvido Endlers, AS “4finance” reģionālais vadītājs.

Visvairāk pieteikumu tika saņemts no konditorejas, mākslas, mūzikas, lauksaimniecības, dārzkopības, bioloģisko produktu un citu ražošanas nozaru uzņēmējiem.Konkursa ietvaros uzņēmēji tika aicināti aprakstīt savu biznesa ideju un to, kā piešķirtais finansējums tiktu realizēts. Pieteikumu un ideju klāsts bija plašs, sākot no makšķerēšanas piederumu ražošanas, līdz pat konditorejas izstrādājumu un dabīgā iekura ražošanai.

“Zelta Čiekurs” līdz šim ir radījis piedāvājumu – čiekuri ar vaska iekuru un iekurināmo papīru džutas maisiņā un kartona kastē. Kastē iepakotie čiekuri 2011. gadā ir guvuši atzinību “RigaFood” apmeklētāju balsojumā, iegūstot 1. vietu. “Zelta Čiekurs” sevī apvieno rūpes par vidi, mīlestību pret dabu, estētisku pieeju, neordinārus risinājumus, kā aicinājumu baudīt atpūtu dabā vai zaļajā pilsētvidē.