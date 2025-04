Bokseris Zutis par ārvalstu studentiem: “Dažreiz braucot pa Čaka ielu, gribas uzlikt Panjabi MC un sajusties kā kaut kādā Indijā…” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par ārvalstu studentiem Latvijā no trešās pasaules valstīm un viņu uzturēšanās kontroli, bokseris un influenceris Kristaps Zutis pauda viedokli, ka šis jautājums nav jāatstāj augstskolu ziņā.

“Universitāte izlemj, vai tas students ir pietiekoši adekvāts, lai mācītos pie viņiem, vai viņu ir vērts uzņemt, bet, kā viņam tikt iekšā valstī, tas ir [Valsts] robežsardzes ziņā un Migrācijas dienesta [PMLP] jautājums, kam tas ir jākontrolē,” sacīja Zutis. Turpinot paust komentāru, bokseris Zutis piebilda, ka pats, braucot pa A.Čaka ielu Rīgā, jūtoties kā Indijā.

“Protams, dažreiz braucot pa Čaka ielu, gribas uzlikt “Panjabi MC” [mūziku] un sajusties kā kaut kādā Indijā…” situāciju ar Indijas un citu ārvalstu studentu klātesamību Rīgā raksturoja Zutis, izsaucot smieklus TV24 studijā. “Kad es mācījos Marijas ielā – Rīgas Tūrisma un tidzniecības skolā, – tad bija savādāk, un tagad ir savādāk. Globalizācijas laikmets. Viņi mani tā baigi netraucē, kamēr viņi nebrauc virsū uz trotuāra,” atzina bokseris Zutis TV24 raidījumā “Preses klubs”.

Zutim ir grūti spriest par situāciju Latvijā kopumā, taču, viņaprāt, “kontrole droši vien ir par maz”.

“Bet viennozīmīgi ir skaidrs, ka par to nav jāuztraucas Izglītības ministrijai, kas dod tās akreditācijas universitātēm… Es domāju, ka tas vairāk ir robežsardzes un Migrācijas dienesta jautājums – viņiem ir jākontrolē, kas vispār mūsu valstī tiek iekšā. Tam dienestam mums ir jābūt ļoti spēcīgam, ņemot vērā to, kāds mums ir Austrumu kaimiņš,” uzskata Zutis, diskutējot par arvien pieaugošo ārvalstu studentu skaitu Latvijā no Indijas, Pakistānas un citām trešās pasaules valstīm.