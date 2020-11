Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Braucot uz Lietuvu, telefonu atstājiet mājās." Iedzīvotāji atklājuši, kā pārkāpt ierobežojumus





Cilvēki, kuriem pēc Lietuvas apmeklējuma būtu jāievēro 10 dienu pašizolācija, neliekas ne zinis par šo ierobežojumu vai obligāto elektroniskās anketas aizpildīšanu, atsaucoties uz laikraksta “Kurzemes Vārds” novēroto, vēsta portāls liepajniekiem.lv.

Kā laikrakstam pastāstījis kāds autovadītājs, ja izslēdz telefonu, tad tas nefiksē, ka cilvēks atrodas Lietuvā. Tāpat viņš iesaka Lietuvā nelietot bankas karti, bet vienmēr Latvijā bankomātā izņemot skaidru naudu pirkumiem kaimiņvalstī.

Autovadītājs iepriekš ar binokli izpēta, vai nav robežsargu, bet, ja ceļš brīvs braucot droši. Noprotams, ka ceļu uz Lietuvu viņš mēro bieži.

Laikraksts novēro, ka Latvijā iebrauc arī viesi no Lietuvas. Viņi atklāj, ka braucot apciemot radus. Arī kaimiņi stāsta, ka, lai apmeklētu Lietuvu, telefonu labāk atstāt mājās un maksāt tikai skaidrā naudā. Iebraucot Lietuvā, Latvijas iedzīvotājiem neesot jāizolējas, tāpēc varot droši braukt.

Jau vēstīts, ka pašizolācija no sestdienas jāievēro pēc atgriešanās no visām Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sarakstā esošajām Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu un arī Islandi, kurai izdevies izkļūt no “sarkanā saraksta”, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Patlaban pašizolācijas slieksnis Latvijā ir noteikts 50 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pirms nedēļas šajā rādītājā iekļāvās tikai Vatikāns, bet šonedēļ pietiekami zemi saslimstības rādītāji ir arī Islandē.

Pašizolācija Latvijā joprojām jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Luksemburgu, kurā ir visaugstākā saslimstība Eiropā jeb 1237,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kā arī caur Andoru. Sabiedrības veselības apdraudējums šajās valstīs novērtēts kā ļoti augsts. Tur 14 dienu kumulatīvais rādītājs divkārt pārsniedz Eiropas vidējo, kas ir 537,75 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.

Tāpat pašizolācija jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur SPKC sarakstā esošajām valstīm – Šveici, Čehiju, Ungāriju, Norvēģiju, Igauniju, Kipru, Grieķiju, Nīderlandi, Lihtenšteinu, Slovēniju, Beļģiju, Horvātiju, Monako, Spāniju Franciju, Slovākiju, Sanmarīno, Poliju, Apvienoto Karalisti, Austriju, Itāliju, Portugāli, Maltu, Rumāniju, Bulgāriju, Īriju, Islandi, Somiju, Lietuvu, Vāciju, Zviedriju un Dāniju. Šajās valstīs Covid-19 izplatības 14 dienu kumulatīvais rādītājs ir zem 1075,5 gadījumiem, tomēr sabiedrības veselības apdraudējums tur tiek novērtēts kā augsts.