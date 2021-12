Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālēns/LETA

Braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem šorīt lielākoties apmierinoši







Šorīt braukšanas apstākļi pa Latvijas lielajiem ceļiem lielākoties ir apmierinoši, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.

Sniegoti un apledojuši ir vienīgi valsts galvenie ceļi Liepājas un Ventspils apkārtnē, Bauskas šoseja no Dimzukalna līdz Lietuvas robežai, Tallinas šoseja no Berģiem līdz Tūjas pagriezienam un Valmieras šoseja no Murjāņiem līdz Braslas tiltam.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Bauskas, Liepājas un Ventspils apkaimēs.

Ceļu uzturēšanas darbos šorīt ir iesaistītas 29 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Ceļu uzturētāji atgādina, ka ziemā autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties ātrumu un ieturot droši distanci uz ceļa. Snigšanas laikā sniega sega uz ceļiem var veidoties atkārtoti, tāpat ceļi var atkārtoti apledot arī pēc apstrādes ar reaģentiem.

Pēc snigšanas beigām valsts galvenie autoceļi no sniega ir jānotīra trīs stundu laikā, savukārt uz mazāk noslogotiem ceļiem šiem darbiem tiek dots laiks līdz pat 24 stundām.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem ikviens tiek aicināts informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.