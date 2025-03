Foto – LETA

Sestdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +5..+9 grādiem valsts ziemeļrietumos līdz +12..+14 grādiem Zemgalē un Latgalē, prognozē sinoptiķi.

Naktī mākoņu būs maz. No rīta un dienā, sākot no ziemeļrietumiem, to daudzums palielināsies. Nav gaidāmi nokrišņi.

Gaisa temperatūra agrā rītā pazemināsies līdz -2..+4 grādiem. Naktī un no rīta atsevišķos ceļu posmos iespējams apledojums un migla.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaidāma pasliktināta gaisa kvalitāte palielinātas PM2.5 koncentrācijas dēļ.

Rīgā tuvākā nakts būs pārsvarā skaidra, Sieviešu dienā mākoņi daļēji aizklās debesis, lietus nav gaidāms. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, sestdienas vakarpusē tas iegriezīsies no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +1..+3 grādiem, dienā termometra stabiņš īslaicīgi pakāpsies līdz +13 grādiem.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem 8.marta siltuma rekords novērojumu stacijās ir no +8,7 grādiem Dagdā, kur mērījumi veikti īsāku laikposmu nekā citviet, līdz +14,1 grādam Kolkā 2015.gadā.