Saņēmi ziņu no CSDD par noteikumu pārkāpumu? Pārbaudi to divreiz, jo krāpnieki ir izdomājuši jaunu triku… Ieteikt







Reizēm atliek vien pabrīnīties, cik tālu ir gatavi iet krāpnieki, lai negodīgi izvilinātu naudu no iedzīvotājiem. Soctīklotāji piefiksējuši jaunu shēmu, kurā krāpnieki izsūta vēstules it kā no CSDD.

Reklāma Reklāma

Pirmajā acu uzmetienā tiešām viss izskatās korekti – vēstulē ir ievietots konta numurs, kas patiešām atbilst Valsts kases konta numuram.

Nezinu vai esiet lietas kursā, bet jauna pieeja krāpniecībā pic.twitter.com/V4yHIYDWd0 — Ilze Šikore (@vanadziene) April 30, 2025

Ilze, kura soctīklos brīdinājusi par šo krāpniecību, komentāros saņēmusi arī vairākas norādes, ka viss taču izskatās kārtībā. Kas šeit vispār liecina par krāpniecību.

Norādām uz dažām niansēm, kam ir vērts pievērst uzmanību.

1) Šī ir svarīga norāde – pievērsiet uzmanību e-pasta sūtītāja adresei! Tā acīmredzami nepieder CSDD!

2) Lielākā daļa cilvēku uzreiz spiedīs uz ievietotās saites it kā uz CSDD. Te jābūt uzmanīgiem, jo tieši šajā brīdī tiksiet “aizvests” krāpnieku nagos un Valsts kases konta numura vietā nu jau tiks piedāvāts krāpniekiem piederošais.

3) Valodas eksperti norāda arī uz valodas niansēm, kas rada aizdomas. Piemēram, “sakarā ar” ir vārdu salikums, ko valodas eksperti neiesaka izmantot, tāpat manāmas arī citas gramatiskas kļūdas, savukārt valsts iestāžu sūtītajos paziņojumos latviešu valoda lielākoties būs labā līmenī, jo teksti ir pārbaudīti un sakārtoti.

4) Tāpat cilvēki, kas arī saņēmuši šādus e-pastus, norāda, ka vienmēr ir viena un tā pati summa – 160 eiro!

Pievērsiet uzmanību detaļām pirms veicat naudas pārskaitījumus!