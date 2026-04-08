Brīžiem uzspīdēs saule: laikapstākļi šodienai 0
Trešdien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem un no jauna pastiprināsies ziemeļvējš, prognozē sinoptiķi.
Nokrišņi nav gaidāmi. Vēja ātrums brāzmās sasniegs 11-16 metrus sekundē.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +4..+9 grādi.
Rīgā palaikam spīdēs saule, ziemeļu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 16 metriem sekundē un gaiss iesils līdz +6..+7 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē anticiklons Skandināvijā, kā arī ciklons Krievijā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1016 hektopaskāliem Latgales dienvidaustrumos līdz 1026 hektopaskāliem Kurzemes piekrastē.