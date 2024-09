Publicitātes foto

Budžeta malkas krāsnis – to plusi un mīnusi







Katrs, kas ir jaunas malkas krāsns meklējumos noteikti ir pamanījis, cik daudzveidīgs ir cenu diapazons – ir krāsniņas, kas maksā 300 eiro un ir krāsniņas, kas maksā 3000 eiro. Ko var sagaidīt no budžeta malkas krāsnīm? Kad ir vērts tās iegādāties un kāda ir galvenā atšķirība starp budžeta un augstākas klases krāsnīm?

Kas sastāda malkas krāsns cenu?

Malkas krāsns cenu visbiežāk ietekmē materiāls, no kāda tās tiek izgatavotas, cik daudz šis materiāls ir izmantots malkas krāsns izliešanā un ražošanā pielietotās tehnoloģijas arī nosaka cenu.

Sāksim ar materiāliem, visbiežāk krāsniņas tiek izgatavotas no čuguna vai tērauda. Čuguns ir salīdzinoši dārgs materiāls. Lai izlietu krāsni, parasti vajag izmantot daudz čuguna, tā lējums ir daudz biezāks salīdzinājumā ar tērauda plākšņu biezumu, kā arī čuguna krāsns izliešana tehniski prasa vairāk laika un resursu.

Tērauda krāsnis parasti ir lētākas, taču izņēmuma gadījums ir tad, ja to ražošanā tiek izmantots nerūsējošais tērauds, tad to cena būs līdzīga čuguna krāšņu cenai. Ir arī krāsnis, kurām ir keramisko flīžu vai ziepjakmens apdare, kas arī palielinās kopējo malkas krāsns cenu.

Bieži vien var manīt, ka krāsns svars ietekmē tās cenu, jo lielāks kopējais svars, jo krāsns būs dārgāka, tāpēc ka materiāli tās izgatavošanai ir izmantoti daudz vairāk.

Ar ko man jārēķinās, ja pērku malkas krāsni par zemu cenu?

Vispirms jānosaka, kas ir zema cena! Pēc manas pieredzes, budžeta klases krāsns maksā no 300 līdz 500 eiro. Budžeta klases krāsnis visbiežāk būs izgatavotas no tērauda un to degkamera būs izklāta ar šamota ķieģeļiem. Taču ir iespējams iegādāties arī budžeta klases čuguna malkas krāsniņas, tās izmaksās ap 500 eiro.

Pēc manas pieredzes, lielāka jaudas attiecība pret cenu būs tērauda krāsnīm, kas būs lietderīgi, ja jāapsilda lielāka telpa. Čuguna krāsnis labāk būs piemērotas mazākām telpām.

Bez tā, lielāks uzsvars būtu jāliek uz malkas plīts kopējo uzbūves kvalitāti – varat apskatīt degkameras durvis, cik viegli ir nomainīt rezerves daļas vai degkamera ir pietiekami liela jūsu vajadzībām? Iesakam izvēlēties veikalu, kurš specializējas malkas apkures iekārtu pārdošanā, jo tas samazinās risku iegādāties neatbilstošas kvalitātes krāsni. Piemēram, izdevīga malkas krāsns veikalā Ceplis.eu nav retums, jo veikals sadarbojās ar lielākajiem ražotājiem pasaulē, sniedzot vienmēr labāko piedāvājumu malkas krāsns pircējam.

Vai lētākas malkas krāsnis sildīs māju tik pat labi kā dārgākas?

Jā, gan budžeta, gan augstākas klases krāsniņas sildīs māju vienlīdz labi. Lielākās atšķirības būs novērojamas uguns intensitātes kontrolē – primārajā un sekundārajā gaisa padevē, tās ļauj kontrolēt liesmas intensitāti ar gaisa piedošanu vai samazināšanu degkamerā. Kaut gan arī budžeta klases krāsnīm var būt šīs gaisa padeves, tomēr augstākas klases krāsniņām pie tām ir vairāk piestrādāts, jo tās regulējot vēlamā darbība, piemēram, gaisa samazināšana degkamerā, notiek tūlīt pat, tiklīdz kā samazināt gaisa padevi, varat redzēt, ka uguns degšanas intensitāte degkamerā samazinās. Budžeta klases krāsniņām ir nepieciešams ilgāks laiks, lai veiktu šīs funkcijas – uguns degšanas intensitātes palielināšanu vai samazināšanu. Tas būtiski var palielināt kopēju kuršanās laiku.

Otra lielākā atšķirība būs krāsniņu efektivitātē, jo lielāks efektivitātes procents jo vairāk kurināmā malkas krāsns pārvērtīs siltumā, tas samazinās kurināmā patēriņu. Parasti budžeta klases krāsnīm šis rādītājs ir nedaudz zemāks kā augstākas klases krāsnīm. Ņemiet vērā, ka tieši krāsns ar zemāku efektivitāti būs labāka izvēle, ja vēlaties to pievienot pie sildmūra! Trešā atšķirība būs siltuma akumulācijā – budžeta krāsniņas salīdzinājumā ar augstākas klases krāsnīm sver ievērojami mazāk, kas nozīmē, ka budžeta krāsniņas nespēs uzkrāt siltumu pat krāsns korpusā.

Ja pērku lētāku malkas krāsniņu, cik ilgi tā kalpos, vai tā nebūs pēc viena gada metama ārā?

Malkas krāsns kalpošanas ilgumu, protams, nosaka materiālu kvalitāte un biezums, bet vēl jo vairāk to nosaka pats krāsns kurinātājs. Piemēram, nevīžīga attieksme pret krāsns apkopi, krāsns detaļu (šamota ķieģeļu, degauklas, čuguna restes) savlaicīga nenomainīšana var novest pie krāsns neatgriezeniskiem bojājumiem un tās kalpošanas ilguma samazināšanos, neatkarīgi no tās cenas. Protams, krāsns kurināšana ar nepiemērotu kurināmo, piemēram, mitru malku, kaitē gan budžeta, gan augstākas klases krāsniņām. Jebkuras krāsns pārkurināšana arī spēj ievērojami samazināt tās mūžu.

Mēs ceram, ka šis raksts palīdzēs jums pieņemt lēmumu par to, kādā cenu kategorijā vislabāk iegādāties malkas krāsni. Veikals, kas specializējas malkas apkures iekārtu pārdošanā, piedāvā iespēju iegādāties malkas krāsnis dažādās cenu kategorijās, kā arī internetveikala laipnie konsultanti palīdzēs jums atrast tādu malkas krāsni, kas ir piemērota tieši jūsu vēlmēm!

