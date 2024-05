Foto: SHUTTERSTOCK

Būtiskas pārmaiņas saules paneļu īpašniekiem – līdzšinējā uzskaites sistēmā vairs iesaistīties nevarēs Ieteikt







Šī gada maijs atnācis ar būtiskām pārmaiņām elektroenerģijas tirgū, visvairāk ietekmējot tieši tās mājsaimniecības, kas elektroenerģiju pašpatēriņam ražo no atjaunojamajiem resursiem. Proti, no 1. maija mājsaimniecību no jauna izbūvētās saules paneļu sistēmas vairs nevar iesaistīties līdzšinējā neto uzskaites sistēmā, savukārt sistēmā jau iekļautās mājsaimniecības varēs turpināt izmantot to līdz 2029. gada februāra beigām. Ir notikušas arī būtiskas izmaiņas termiņos, kuros elektroenerģijas tirgotājām jāpaziņo sistēmas operatoram par jaunu klientu piesaisti.

Tirgus pirmsākumos elektroenerģijas tirgotājiem bija jāziņo par jauna klienta piesaisti vismaz divus mēnešus iepriekš, taču attīstot AS “Sadales tīkls” procesus, bija iespēja šo paziņošanas periodu būtiski saīsināt līdz pēdējos gados ierastajam 15. datumam mēnesī pirms sadarbības uzsākšanas. No šī gada maija ierastā kārtība ir mainīta un paziņošanas pienākums par jaunu klientu ir pārcelts no 15. datuma uz 9. datumu.

Kā skaidro “Virši” Enerģētikas daļas vadītājs Jānis Bethers, šīs izmaiņas bija nepieciešamas, jo pēdējo trīs gadu laikā ir būtiski pieaugusi Latvijas elektroenerģijas tirgus aktivitāte un tirgotāju maiņas intensitāte: “Lai arī pārmaiņas ir šķietami nelielas – ziņošana jāveic tikai dažas dienas iepriekš – tirgus prakse rāda, ka tieši pēdējās dienās pirms 15. datuma ir novērojama klientu visaugstākā aktivitāte, tāpēc ir būtiski atcerēties par izmaiņām un izdarīt izvēli pirms 9. datuma. Laicīga piedāvājumu salīdzināšana dos izvēles brīvību, bet pēc 9. datuma turpmāk būs iespējams sadarboties vienīgi ar līdzšinējo tirgotāju.”

Jaunā NETO norēķinu sistēma

Ņemot vērā, ka turpmāk mājsaimniecībām, kas uzstādīs saules paneļu sistēmas, vairs nebūs iespējams iesaistīties neto uzskaites sistēmā, tās varēs izvēlēties kādu no tirgotāju piedāvājumiem jaunas neto norēķinu sistēmas ietvaros.

“Būtiskākā atšķirība ir tā, ka saražotās un tīklā nodotās elektroenerģijas vērtība tiks noteikta eiro, nevis uzskaitītas kilovatstundas, kā tas bija iepriekš. Šī pāreja ar skaļu diskusiju tika apspriesta 2023. gadā un ir izraisījusi tik lielu interesi un diskusijas nozarē, ka saules paneļu uzstādīšanas temps pēdējos mēnešos pirms neto norēķinu sistēmas ieviešanas bija salīdzināms ar situāciju 2022. gada rudenī, kad bija vērojamas rekordaugstās elektroenerģijas cenas. Šīs izmaiņas ir reakcija uz nepieciešamību mazināt sagaidāmos izdevumus neto uzskaites sistēmas uzturēšanai,” saka Jānis Bethers.

Elastīgāki piedāvājumi mājsaimniecībām

Mājsaimniecību segmentā novērojama tendence uz elastīgākiem līgumu termiņiem fiksētajām cenām. Ja agrāk standarta piedāvājums bija 24 mēneši, tagad tirgū ir pieejami gan īsāki, 6 mēnešu piedāvājumi, gan arī ilgāki, 72 mēnešu līgumi. Šī elastība ir rezultāts konkurences pieaugumam nozarē un tirgotāju centieniem pielāgoties klientu vajadzībām, ļaujot tiem izvēlēties vispiemērotākos risinājumus.

“Visbeidzot, elektroenerģijas tirgus pavasarī ir dinamisks un mainīgs, atspoguļojot gan nozares izaicinājumus, gan iespējas. Tas liecina par nepieciešamību pēc pastāvīgas adaptācijas un sadarbības starp visiem tirgus dalībniekiem, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādi, kas atbilst patērētāju vajadzībām,” uzsver “Virši” eksperts.

Avots: Izmaiņas stājušās spēkā, ņemot vērā grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā.