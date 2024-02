Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa būvniecības darbi.

Būvkompānija "Velve" PSKUS jaunbūvē konstatējusi deformāciju vienai no nesošajām kolonnām; aizdomās par kļūdu būvprojektā un būvprojekta aprēķinos informēts pasūtītājs un BVKB







Būvkompānija SIA “Velve” ir konstatējusi “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” (PSKUS) A 2 korpusa būvobjektā deformāciju vienai no nesošajām kolonnām. Lai izvairītos no iespējama apdraudējuma būvobjektā strādājošām personām, teritorija ap kolonnu šobrīd ir pilnībā norobežota un darbi tās zonā no pirmā līdz piektajam stāvam pārtraukti. Pasūtītājam, Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) un jaunbūves projektētājiem ir nosūtīts akts par fakta konstatāciju, kurā būvkompānija norāda, ka tai ir pamatotas šaubas par būvprojekta tehniskā risinājuma piemērotību, tāpēc iesaistītās puses tiek aicinātas veikt nepieciešamās papildus pārbaudes.

Apsekošanas laikā būvkompānija konstatēja, ka PSKUS jaunbūves 4. stāva nesošajai konstrukcijai – metāla kolonnai – garenvirzienā vizuāli ir novērojams izliekums. Šāda deformācija jaunbūves nesošajā konstrukcijā nav pieļaujama, tādēļ darbi šajā zonā nekavējoties tika pārtraukti visos ēkas stāvos.

Konkrētās kolonnas izbūves būvniecības procesā ir stingri ievērota būvprojekta dokumentācija. To apliecina gan metāla konstrukciju montāžas pieņemšanas un nodošanas dokumentācija, gan veiktie ieraksti būvdarbu žurnālā, gan arī segto darbu akti ar atbildīgo pušu – būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvdarbu veicēja – speciālistu parakstiem. Tādēļ šobrīd konstatētā nesošās konstrukcijas deformācija pirmsšķietami visticamāk ir saistīta ar kļūdaino būvprojekta dokumentāciju un nepiemērota tehniskā risinājuma izvēli.

Lai izvairītos no jebkādām šaubām par jaunās ēkas drošumu un nodrošinātu pilnīgu atbilstību būvniecības normatīvo aktu regulējumiem, pasūtītājam un projektētājam ir pienākums rūpīgi pārliecināties par būvobjekta dokumentācijas kvalitāti un atbilstību. Šim nolūkam šobrīd ir nepieciešams piesaistīt neatkarīgus sertificētus ekspertus, kuri spēj veikt detalizētus būvprojekta aprēķinus, lai pārbaudītu, ka būvprojektā ir precīzi un atbilstoši aprēķināta nesošo konstrukciju nestspēja un slodzes. Jāņem arī vērā, ka ēkā šobrīd vēl nav uzstādītas medicīniskās iekārtas, kas radīs papildu slogu uz konstrukcijām.

Pieņemot lēmumu par šīs informācijas publiskošanu, būvkompānija cer, ka sabiedrības un uzraugošo institūciju ietekmē pasūtītājam beidzot radīsies nepieciešamība iedziļināties tajā, kas notiek būvobjektā un tas veicinās dziļāku izpratni par daudzo kļūdu apmēru, kas pieļautas šī nozīmīgā objekta būvprojektā.