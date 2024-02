Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības darbi. Foto. LETA © Ieva Leiniša

BVKB apliecina: PSKUS būvprojektā konstatētas būtiskas nepilnības un neatbilstības standartiem un normatīvo aktu regulējumam







SIA “Velve” šodien saņēmusi atbildi no Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) saistībā ar būvkompānijas iesniegto neatkarīga eksperta veikto auditu “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” (PSKUS) A 2 korpusa būvprojekta inženiertīklu risinājumiem. Tajā BVKB apliecina, ka būvprojektā konstatētas būtiskas nepilnības un neatbilstības piemērojamo standartu, tehnisko un īpašo noteikumu prasībām un Latvijas Republikā pastāvošajam normatīvo aktu regulējumam. Šis ir vēl viens apliecinājums nekvalitatīvajai būvprojekta dokumentācijai, kas vairāku gadu garumā bijis galvenais šķērslis būvdarbu veikšanai noteiktajā termiņā.

SIA “Velve” šī gada janvārī nosūtīja BVKB vēstuli ar pievienotu neatkarīga, sertificēta eksperta audita atzinumu par dažādu inženierkomunikāciju risinājumiem PSKUS būvprojektā (elektroapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures, ventilācijas, dūmu novadīšanas un gaisa kondicionēšanas, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, u.c.). BVKB 15.02.2024. būvkompānijai sniegtajā atbildē ir norādījis, ka pēc iepazīšanās ar audita rezultātiem, secināms, ka būvprojektā ir konstatētas būtiskas nepilnības un neatbilstības, un tādēļ ir informējis Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru un Biedrību „Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” par iespējamiem būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem, ar lūgumu izvērtēt būvprojekta izstrādātāju profesionālās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem.

SIA “Velve” pārstāvis un PSKUS projekta vadītājs Valdis Koks uzsver: “Šajā gadījumā šādu objektu būvniecības uzraugošā institūcija valstī apliecina, ka projekta dokumentācija ir nekvalitatīva un neatbilst normatīvo aktu regulējumam. Tikmēr BVKB kopumā iepriekš veiktajās 11 būvobjekta pārbaudēs, kuru laikā institūcija pārliecinās par būvnieka darbu kvalitāti objektā, būtiskas neatbilstības, tostarp atkāpes no būvprojekta nav konstatējusi. Tātad – SIA “Velve” būvniecības procesu veic kvalitatīvi, taču tādā apmērā, kādā to pieļauj būvprojekta daļas, kas ir izstrādātas atbilstoši normatīvo aktu regulējumam un, neturpinot darbus vietās, kur būvprojekts ir nekvalitatīvs, ir rīkojusies pamatoti un ievērojusi normatīvo aktu prasības.”

Iepriekš jau ziņots, ka SIA “Velve” nepiekrīt PSKUS lēmumam par vienpusēju līguma izbeigšanu un, uzskata to par prettiesisku, nosūtījusi iebildumu vēstuli pasūtītājam. Galvenie iemesli, kādēļ tiek kavēti būvniecības grafiki, ir tieši saistīts ar nekvalitatīvo būvprojektu. Jau no 2021. gada būvobjekta dokumentācijā ir veiktas virkne izmaiņu, taču visi nepieciešamie tehniskie risinājumi nav izstrādāti vēl tagad, piemēram, vēl uz šo brīdi nav izdoti projekta risinājumi un saskaņoti darbi vairāk nekā 60 km kabeļu izbūvei ēkas starpsienās, grīdās un griestos.

