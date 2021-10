Publicitātes foto

Kā saturēt kopā uzņēmuma komandu un motivēt darbiniekus? Latvijas jaunuzņēmuma stāsts







Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Kas notiek, kad uzņēmums strauji aug, pieņem arvien vairāk darbinieku, bet tie arvien sliktāk pazīst cits citu un sliktāk sadarbojas? Sākotnējā komanda sāk izjukt un uzņēmumu vadīt kļūst arvien grūtāk. Tieši šo problēmu risināt apņēmies Latvijā veidotais uzņēmums “Efectio”.

Artūrs Bernovskis ir Latvijas jaunuzņēmumu vidē pietiekami labi pazīstama personība. Viņš ir “Mailigen” līdzdibinātājs, to pērn nopirka Igaunijas jaunuzņēmums “Pipedrive”, kas vēlāk pats kļuva par vienradzi jeb miljardu vērto uzņēmumu.

Artūrs ir bijis arī citu uzņēmumu dibinātājs, tādu kā “Boons”, “iMedia”, “LeaderSend”.

Personiskajā pieredzē balstīts uzņēmums

Ideja veidot uzņēmumu “Efectio” Artūram Bernovskim radusies no personiskās pieredzes.

“Esmu jau vairākas reizes redzējis, kā, izveidojot strauji augošu uzņēmumu, vienlaikus ar izaugsmi aug arī problēmas – tiek pieņemts arvien lielāks skaits jaunu darbinieku, tie arvien sliktāk pazīst viens otru, pazūd komandas saliedētība un iekšējā sadarbība. Proti, ekonomiskā izaugsme it kā ir, bet komandas gars pakāpeniski degradējas.

Faktiski, jo vairāk darbinieku, jo izteiktāka ir uzņēmuma nepieciešamība pēc palīdzības komandas gara uzturēšanā un atjaunošanā. To pamanot, sāku pētīt cilvēku motivāciju, psiholoģiju, biohakingu un citas disciplīnas. Konstatēju, ka mehānisma šo mērķu panākšanai nav un sāku veidot savu.

Mēs sākām kā fizisko aktivitāšu organizēšanas uzņēmums, jo fiziskā aktivitāte cieši saistīta ar mūsu enerģijas līmeni, aktivitāti un darba spējām. Pēc tam pakāpeniski sākām to apaudzēt ar citiem elementiem un dažu gadu laikā esam kļuvuši par īstu motivācijas uzņēmumu,” stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs A. Bernovskis.

Savu uzņēmumu “Efectio” Artūrs raksturo kā darbinieku motivācijas un iesaistes platformu.

“Ar savas platformas palīdzību mēs iesaistām darbiniekus un motivējam tos, tas galarezultātā palīdz viņiem spert vienu soli tālāk darba pienākumu veikšanā, nekā to prasītu ikdiena.”

Artūrs saka, ka viņa motivācijas platforma nav tieši saistīta ar tādiem tradicionāliem darbinieku motivācijas veidiem kā alga un atzinība, taču pastarpināti tomēr ir, ļaujot uzņēmumam identificēt līderus, to sekotājus un asociālos elementus, kas var ietekmēt kadru izvietojumu uzņēmumā un nākotnē arī algas vai prēmijas. “Efectio” motivācijas platforma balstās uz fiziskām aktivitātēm, psiholoģiskiem un spēles elementiem.

Sociālais tīkls ar spēli

“Mēs esam dažādi psiholoģiskie tipi un mūs motivē dažādas lietas. Tomēr spēle patīk gandrīz visiem – spēles elementi rada pozitīvas emocijas un pat rutīnas lietas vairs nešķiet tik garlaicīgas. Būtībā arī darba attiecības ir sava veida spēle, kurā, izpildot kaut kādu uzdevumu, darbinieks saņem algu.

Taču, izpildot to labāk, ir cerības uz lielāku algu, bet, izdarot sliktāk, alga var samazināties. Veidojot “Efectio”, esam izpētījuši dažādus cilvēku arhetipus un to, kas motivē katru no tiem – vieniem tas ir sacensību gars un vēlme būt pirmajam, citus – iesaiste un socializēšanās, vēl citi ir filantropi, kuriem patīk palīdzēt citiem.

Mūsu izveidotā platforma iekļauj visus šos motivācijas elementus un izmanto tos, veidojot dažādas aktivitātes, kas var būt saistītas gan ar darba pienākumiem, gan pašizaugsmi, gan arī aktivitātēm ārpus darba. Blakus tam ir arī elementi, kas motivē darbinieku pildīt darba uzdevumus – tas var būt gan papildu darbs, gan apmācība, gan arī iesaiste un iekšējā komunikācija.

Lielā mērā konkrētie uzdevumi saistīti ar uzņēmuma interesēm un vēlmēm – var, piemēram, veidot komandas, kas kaut ko paveic un saņem par to punktus. Ja izdara kaut ko papildus – atveras jauns līmenis, līdzīgi kā mēdz būt datorspēlēs.

Izejot noteiktu līmeni, komandai pienākas nopelnītie žetoni, kas var būt gan sertifikāti, kas apzīmē kādu zināšanu iegūšanu, bet var būt spēles elements, līdzīgi kā tas ir ar uzlīmēm vai pastmarkām.

Paralēli dažādām aktivitātēm visu laiku tiek publiskots, kurā vietā katra komanda atrodas, kas ir vēl viens motivācijas elements. Nemitīgi notiek uzņēmuma iekšējā komunikācija, kas arī daudziem ir ļoti svarīga – tiek ievietoti foto, tos var laikot, komentēt.

Būtībā iegūto rezultātu varētu dēvēt par uzņēmuma iekšējo sociālo tīklu ar spēles elementiem un jēgu darba uzdevumu izpildē – šādu raksturojumu esam dzirdējuši no mūsu klientiem.”

Dati un izaicinājumi

Viens no izaicinājumiem šādas sistēmas uzturēšanā ir – kā panākt motivāciju tad, kad novitātes elements sevi ir izsmēlis. A. Bernovskis novērojis, ka cilvēku interesi par jauno izdodas noturēt apmēram pusgadu.

Tādēļ esot ļoti nepieciešams dažādot uzdevumus un aktivitātes, ar vienu vai tikai pāri nepietiekot. Turklāt svarīga sadaļa šajā sistēmā ir arī balvas.

“Saņemot jebkāda veida balvu vai atzinību, mūsu smadzenēs izdalās endorfīni, kas rada gandarījumu un labsajūtu, pat eiforiju. Mēs vēlamies šo sajūtu saņemt vēl un vēl un faktiski rodas tāda kā atkarība – mēs esam gatavi piepūlēties šīs sajūtas radīšanai. Arī tas ir viens no motivācijas elementiem.”

Otrs izaicinājums motivācijas sistēmas funkcionēšanā esot asociālie, pat destruktīvie darbinieki, kas nevēlas iesaistīties nekādās aktivitātēs. Pēc Bernovska novērojumiem, katrā organizācijā esot apmēram 5% šādu darbinieku.

“Ar viņiem ir grūtāk, jāmeklē īpaša pieeja. Viens no risinājumiem, kuru izmantojam, ir t. s. “vērtību mēnesis” – mēnesis, kurā darbinieki, praktiski pildot uzdevumus, sāk izprast uzņēmuma vērtību nozīmi un mērķus. Ja nelīdz arī tas, tad varbūt uzņēmumam ir jādomā, vai konkrētais cilvēks strādā īstajā vietā un kolektīvā un vai uzņēmuma komanda ir pareizi izveidota.

Pievienotā vērtība uzņēmumiem, kuri izmanto “Efectio” platformu, ir dati un to analīze. “Līdzīgi kā sociālajos tīklos, arī “Efectio” platformā uzkrājas dažādi dati, kurus var tālāk analizēt un izmantot, tādēļ mēs neesam tikai dažādu aktivitāšu organizēšanas uzņēmums, bet arī datu uzņēmums.

Kā minimums datu analīze spēj skaidri identificēt uzņēmuma līderus, tos sekotājus, asociālos elementus utt. Vadītājam pēc tam ir iespēja runāt ar cilvēkiem, meklēt veidus, kā panākt lielāku darbinieku iesaisti un augstāku motivācijas līmeni, ja tā šķiet nepietiekama.

Netraucē darbam

No praktiskā viedokļa “Efectio” platformas ieviešana uzņēmumā ļoti atgādina pieslēgšanos sociālajam tīklam, jo visa platforma atrodas mākonī. Biroja darbinieku darba procesam platforma netraucē, jo, kā saka Artūrs, “neviens birojā koncentrēti astoņas stundas nestrādā”.

Ražošanas un pakalpojumu uzņēmumu, kuru darbība nav saistīta ar darbu pie datora, sekmes atkarīgas no tā, cik tehnoloģiski draudzīgs ir uzņēmums un cik daudz tas gatavs investēt savos darbiniekos, piemēram, nodrošinot tos ar komunikācijas līdzekļiem. Ja tā notiek – sekmes un iesaistes līmenis ir apbrīnojami labs un maz saistīts ar darbinieku vecumu, saka Artūrs.

Uzņēmumam “Efectio” platformas izmantošana sākotnēji izmaksā piecus eiro par katru darbinieku, tālākajā sadarbībā iespējamas atlaides.

Katrā ziņā daudziem pazīstamiem uzņēmumiem šī cena nav bijusi šķērslis – “Efectio” šobrīd ir izmantojuši jau vairāk nekā desmit tūkstoši dažādu uzņēmumu darbinieku.

Uzziņa:

“Efectio” izveidots 2017. gadā, sākotnēji kā fizisko aktivitāšu veidošanas uzņēmums. Sākuma komanda – divi cilvēki.

Notiek pakāpeniska uzņēmuma platformas veidošana, papildinot to ar jauniem elementiem. Apgrozījums 2019. gadā – 45,5 tūkst. eiro, zaudējumi – 7500 eiro.

Uzņēmums darbojies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Radošo industriju biznesa inkubatorā, kā arī ir piesaistījis 100 tūkstošu eiro eņģeļinvestīciju. “Efectio” ir noslēdzis sadarbības līgumu ar investīciju fondu “Baltic Tech Ventures” un jaunuzņēmumu akseleratoriem “Supercharger Ventures” un “Newchip accelerator”.

Uzņēmuma komanda pašlaik – astoņi cilvēki. Apgrozījums 2020. gadā – 84,5 tūkst. eiro, zaudējumi – 22,5 tūkstoši.

Starp pazīstamiem klientiem bijuši vai ir tādi uzņēmumi ka “Latvenergo”, “Ergo”, SEB banka, “Food Union”, “Rīgas siltums”, “Sadales tīkls”.

Uzņēmumam ir plāni uzsākt darbu vairākās Eiropas valstīs un trīs gadu laikā sasniegt viena miljona eiro apgrozījumu, no kura tikai 10% veidotu mājas tirgus – visas trīs Baltijas valstis.

Vērtējums

Lieliska pieredze

Diāna Orlovska, “Latvenergo” mārketinga projektu vadītāja:

“Ar uzņēmumu “Efectio” “Latvenergo” sadarbojās 2019. un 2020. gadā. Mūsu mērķis bija – tuvojoties “Latvenergo” 80 gadu jubilejai, satuvināt, apvienot un iesaistīt darbiniekus, kas strādā dažādos uzņēmuma birojos, kas izmētāti pa visu Latviju. Kopā ar “Efectio” organizējām šādas darbinieku iesaistes programmu – darbinieki katru dienu pildīja dažādus uzdevumus, kas bija veltīti gan prāta treniņam, gan veselībai, gan uzņēmuma vērtībām. Jāsaka – darbinieku atsaucība bija apbrīnojama, pat fantastiska. Domāju, ka visiem iesaistītajiem tā bija ļoti interesanta un kopības garu veidojoša pieredze, kas ļāva mums sagaidīt uzņēmuma jubileju daudz vienotākiem kā komandai.

Lai šis projekts izdotos, atslēgas elements bija tieši “Efectio” komanda. Varu teikt tikai to labāko par sadarbības pieredzi – “Efectio” ir izveidojis apbrīnojami atvērtu, elastīgu un saprotošu komandu, kas spēj iedziļināties klienta vajadzībās un problēmās. Un jāpiebilst, ka sadarbība ar “Efectio” atnesa “Latvenergo” trešo vietu “Baltijas komunikācijas balvu” pasniegšanas ceremonijā iekšējās komunikācijas kategorijā.”