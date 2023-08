„Centrālās laboratorijas” akcijā 114 Latvijas iedzīvotājiem noteikts pozitīvs antivielu tests pret C hepatīta vīrusu Ieteikt







„Centrālās laboratorijas” rīkotajā akcijā – bezmaksas antivielu pret C hepatīta vīrusu noteikšana – nedēļas laikā atklāti 114 pozitīvi gadījumi. Pārbaudes veiktas 2521 iedzīvotājam un 4,5 % gadījumu noteikts pozitīvs rezultāts, apstiprina Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras asociētā profesore, „Centrālās laboratorijas” valdes locekle Jeļena Storoženko.

„Novērojām ļoti augstu iedzīvotāju aktivitāti ar vēlmi uzzināt, vai neslimo ar C hepatītu. Kopumā ar šādu mērķi apmeklēja 76 no mūsu 84 filiālēm. 4,5% jeb 114 gadījumos no visiem veiktajiem testiem atklāts pozitīvs antivielu rezultāts. Tas var nozīmēt, ka cilvēks kādreiz ir pārslimojis C hepatītu, jo antivielas saglabāsies uz visu mūžu, vai arī viņam pašlaik ir akūts vai hroniskais C hepatīts. Ja rezultāts ir bijis pozitīvs, analīžu komentāros pacientiem tika norādīta turpmākā rīcība. Visos pozitīvajos gadījumos, lai izslēgtu vai apstiprinātu C hepatītu, nepieciešams vērsties pie ģimenes ārsta vai cita speciālista un veikt turpmāku izmeklēšanu – noteikt C hepatīta vīrusa antigēnu vai vīrusa RNS. Ja C hepatīts šādi apstiprināsies, jāsāk ārstēšana. Pašlaik ir pieejama ļoti efektīva un valsts apmaksāta ārstēšana ar tiešās iedarbības pretvīrusa medikamentiem, kas gandrīz vienmēr palīdz atbrīvoties no šī vīrusa,” komentē Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras asociētā profesore, „Centrālās laboratorijas” valdes locekle Jeļena Storoženko.

Visaugstākā iedzīvotāju aktivitāte bezmaksas antivielu pret C hepatīta vīrusa noteikšanas akcijā, sagaidot Pasaules Hepatīta dienu, bija vērojama „Centrālās laboratorijas” Rīgas filiālēs, kur pārbaudīti 33,9% no visiem pacientiem jeb veikts 871 tests, tad seko Daugavpils, kur veikti 280 testi, Gulbenē – 123 testi, Liepājā – 82 testi, Jelgavā – 78 testi, Valmierā – 77 testi, Ventspilī – 53 testi.

C hepatīts ir infekcijas slimība, kas var izraisīt nopietnus aknu darbības bojājumus. Pret C hepatītu nav pieejama vakcīna, tāpēc tā ir viena no izplatītākajām un smagākajām vīrushepatītu infekcijām. Bieži cilvēks nezina, ka ir inficēts ar C hepatītu, jo slimība var noritēt bez simptomiem. Ap 20% gadījumu cilvēks atbrīvojas no vīrusa pat bez ārstēšanas. 80 % gadījumu var attīstīties hronisks C vīrusa hepatīts. Bez ārstēšanas var attīstīties aknu ciroze un pat vēzis.

Katru gadu 28. jūlijā atzīmē Pasaules Hepatīta dienu – šogad tās devīze bija “Mēs negaidām”. Atzīmējot šo dienu, „Centrālā laboratorija” no 2023. gada 21. līdz 28. jūlijam rīkoja akciju – bezmaksas antivielu pret C hepatīta vīrusa noteikšanu. Pārbaudīties varēja arī anonīmi. Analīzes varēja nodot jebkurā no 84 „Centrālās laboratorijas” filiālēm. Akcija īstenota ar SIA „Medilink” un SIA „Abbott Laboratories Baltics” atbalstu.

Ar C hepatīta vīrusu var inficēties ar inficēta cilvēka asinīm vai citiem bioloģiskiem šķidrumiem caur bojātu ādu vai gļotādu. Piemēram, skaistumkopšanas – manikīra, pedikīra, arī tetovēšanas, pīrsinga – pakalpojumu veikšanas laikā, ja nav ievērotas atbilstošas prasības, retāk – seksuālās transmisijas un vertikālās transmisijas ceļā, pārlejot donoru asinis (ļoti reti) www.spkc.gov.lv.

SIA „Centrālā laboratorija” pieņem analīzes 84 filiālēs, kas atrodas visā Latvijā. Laboratorijā strādā vairāk nekā 650 darbinieku.

Uzņēmuma darbība novērtēta, valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai piešķirot LR Ministru kabineta balvu par ieguldījumu veselības aprūpes nozares attīstībā.

www.laboratorija.lv Ārstniecības iestādes kods 0100-68302

SIA “Centrālā laboratorija” ir viens no grupas “Repharm” vadošajiem uzņēmumiem. “Repharm” ietilpst arī AS “Veselības centru apvienība”, AS “Sentor farm aptiekas” (zīmols “Mēness aptieka”), kā arī zāļu vairumtirgotāja AS “Recipe plus” un augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotāja AS “Rīgas farmaceitiskā fabrika”.