Sagaidot Pasaules Hepatīta dienu, no 2023. gada 21. jūlija līdz 28. jūlijam visās “Centrālās laboratorijas” filiālēs iedzīvotāji tiek aicināti izmantot iespēju bez maksas veikt antivielu testu pret C hepatīta vīrusu.

“C hepatīts ir infekcijas slimība, kas var izraisīt nopietnus aknu darbības bojājumus. Pret C hepatītu nav pieejama vakcīna, tāpēc tā ir viena no izplatītākajām un smagākajām vīrushepatītu infekcijām. Bieži cilvēks nezina, ka ir inficēts ar C hepatītu, jo slimība var noritēt bez simptomiem. Ap 20% gadījumu cilvēks atbrīvojas no vīrusa pat bez ārstēšanas. Diemžēl ap 80 % gadījumu var attīstīties hronisks C vīrusa hepatīts. C hepatītam ir pieejama ļoti efektīva ārstēšana ar tiešās iedarbības pretvīrusa medikamentiem, kas palīdz pacientiem atbrīvoties no vīrusa vairāk nekā 96% gadījumu. Bez ārstēšanas var attīstīties aknu ciroze un pat vēzis. C hepatīta vīrusa izplatība Latvijas populācijā ir augsta – virs 2%. Vienīgais veids kā noskaidrot, vai tu esi inficēts vai nē – veikt laboratorisko testu. Aicinām sabiedrību izprast problēmas nopietnību un pārbaudīt sevi un savus tuviniekus uz antivielām pret C hepatīta vīrusu. Jāatceras, ja pat rezultāts būs pozitīvs, tas vēl nenozīmē, ka ir akūts vai hronisks C hepatīts. Pēc pārslimošanas, pat bez slimības simptomiem un atbrīvošanas no vīrusa, antivielas paliks uz visu mūžu. Ja C hepatīts tomēr apstiprināsies, jāatceras, ka ir pieejama ļoti efektīva un valsts apmaksāta ārstēšana. Iespējams, kādam šis izmeklējums var būt liktenīgs un pat izglābt dzīvību!” mudina aizdomāties Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras asociētā profesore, “Centrālās laboratorijas” valdes locekle Jeļena Storoženko.

Ar C hepatīta vīrusu var inficēties ar inficēta cilvēka asinīm vai citiem bioloģiskiem šķidrumiem caur bojātu ādu vai gļotādu. Piemēram, skaistumkopšanas – manikīra, pedikīra, arī tetovēšanas, pīrsinga – pakalpojumu veikšanas laikā, ja nav ievērotas atbilstošas prasības, retāk – seksuālās transmisijas un vertikālās transmisijas ceļā, pārlejot donoru asinis (ļoti reti) www.spkc.gov.lv.

Katru gadu, arī šogad 28. jūlijā, atzīmēs Pasaules Hepatīta dienu – tās devīze ir “Mēs negaidām”. Par godu šai dienai “Centrālā laboratorija” no 2023. gada 21. jūlija līdz 28. jūlijam rīko akciju – bezmaksas antivielu pret C hepatīta vīrusa noteikšana. Pārbaudīties var arī anonīmi. Analīzes var nodot jebkurā no 84 “Centrālās laboratorijas” filiālēm. Akcija īstenosies ar SIA “Medilink” atbalstu.

SIA „Centrālā laboratorija” pieņem analīzes 84 filiālēs, kas atrodas visā Latvijā. Laboratorijā strādā vairāk nekā 650 darbinieku.

Uzņēmuma darbība novērtēta, valdes priekšsēdētājai Stellai Lapiņai piešķirot LR Ministru kabineta balvu par ieguldījumu veselības aprūpes nozares attīstībā.