“Ģeneratori palīdzēs valstī uzturēt būtiskas infrastruktūras funkcionēšanu, apgādājot ar elektroenerģiju slimnīcas, skolas, ūdensapgādes iekārtas, palīdzības centrus, patversmes, mobilo sakaru torņus un citus svarīgus objektus,” norāda EP priekšsēdētāja Roberta Metsola. Publicitātes foto

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola: Cerību ģeneratori







Roberta Metsola, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Karš Ukrainā nerimstoši turpinās. Katru dienu mēs dzirdam par jauniem nežēlīgiem noziegumiem, kad šķietami neselektīvi tiek bombardēti civiliedzīvotāji. Mēs arī redzam tīšus un mērķ­tiecīgus uzbrukumus kritiskajai civilajai infrastruktūrai, piemēram, elektroenerģijas pārvades tīkliem.

Atspiests atpakaļ kaujas laukā, Kremlis ir pavērsis savu kara mašīnu pret civiliedzīvotājiem. Lai atņemtu viņiem pašu nepieciešamāko: ūdeni, elektrību un apkuri. Lai viņus nospiestu. Šādas darbības ir necilvēcīgas, pārkāpj visas starptautiskās un humanitārās tiesības un ir uzskatāmas par kara noziegumiem.

Krievijas nemitīgo uzbrukumu dēļ vairāk nekā puse Ukrainas elektrotīkla ir tikusi bojāta vai iznīcināta, atstājot miljoniem ukraiņu bez elektroenerģijas. Un triecieni pienāk ātrāk, nekā Ukrainas avārijas dienestiem izdodas atjaunot elektroapgādi.

Tāpēc Eiropas Parlaments apvienojās ar “Eurocities” – Eiropas vairāk nekā 200 lielāko pilsētu tīklu –, lai ziedotu ģeneratorus, transformatorus un elektroenerģijas tīklu rezerves daļas ar mērķi palīdzēt Ukrainas iedzīvotājiem pārciest tuvojošos skarbo ziemu.

Kampaņa “Cerību ģeneratori” ir ļoti praktisks un konkrēts veids, kā palīdzēt piegādāt enerģiju un tīru ūdeni cilvēkiem, kuri ir pakļauti pastāvīgai apšaudei. Nodrošināt sadzīves pakalpojumus mūsu uztverē ir pašsaprotami. Šie ģeneratori palīdzēs valstī uzturēt būtiskas infrastruktūras funkcionēšanu, apgādājot ar elektroenerģiju slimnīcas, skolas, ūdensapgādes iekārtas, palīdzības centrus, patversmes, mobilo sakaru torņus un citus svarīgus objektus.

Tādēļ es aicinu visas Eiropas pilsētas un reģionus pievienoties kampaņai “Cerību ģeneratori”. Ar mūsu tīklu, visu mūsu 705 Eiropas Parlamenta deputātu un citu kontaktpersonu starpniecību mēs uzrunājam vēl vairāk cilvēku, aicinot mobilizēt tehniku, lai palīdzētu Ukrainai. Kopā mēs varam paveikt ļoti daudz.

Šo vienlīdz vienkāršo un praktisko ideju ir iespējams ātri realizēt. Tirgū ģeneratoru ir maz, un valstu iestādes jau ir no saviem krājumiem ziedojušas to, ko bijis iespējams ziedot. Taču pilsētās un reģionos visā Eiropā ir rezerves kapacitāte, ko var likt lietā. Valstu civilās aizsardzības iestādes vāc ziedojumus, kas tiks ātri transportēti uz vienu no trim centriem Eiropas Savienībā saskaņā ar ES civilās aizsardzības mehānismu. Ukraina var izlemt, kur valstī šis aprīkojums ir vissteidzamāk vajadzīgs, un pēc tam tas tiks nogādāts uz galamērķi.

Kopš šīs kampaņas izziņošanas mēs jau esam nodrošinājuši dažāda lieluma un jaudas ģeneratorus no vairākām pilsētām – no Romas līdz Rīgai un Stokholmai. Mums ģeneratorus piedāvā arī parasti cilvēki, kuri vēlas palīdzēt. Eiropieši vēlas palīdzēt. Tā ir solidaritāte darbībā. Tā ir Eiropa darbībā.

Mēs varam būt lepni par ES un tās dalībvalstu izrādīto solidaritāti ar Ukrainu politiskajā, humanitārajā, militārajā un finanšu jomā. To apliecina tas, ka Ukrainai piešķirts ES kandidātvalsts statuss un ieviestas sankcijas pret Krieviju, sniegta palīdzība Ukrainai un uzņemti miljoniem Ukrainas iedzīvotāju, kas bēg no kara, piegādāts tik ļoti nepieciešamais militārais ekipējums un nodrošināta apmācība, kā arī sniegta palīdzība deviņu miljardu eiro apmērā šogad un tiks sniegta palīdzība 18 miljardu eiro apmērā nākamgad. Mēs devāmies vizītē uz Kijivu, lai apliecinātu draudzību un atbalstu Ukrainas tautai. Tagad ir pienācis laiks sniegt praktisku, taustāmu atbalstu, lai palīdzētu Ukrainai pārvarēt ziemu.

Krīzes laikā mums vajag cerību. Mums vajag draugus. Mums vajag atbalstu. Cilvēkiem Ukrainā vajag elektrību, ūdeni un apkuri šajā ziemā. Mēs varam palīdzēt. Mēs varam sniegt savu ieguldījumu. Mēs to varam.