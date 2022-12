Rēvalds: Ja skatās “Doždj” saturu, tad var arī “Medūzai” iziet cauri un pavērtēt Ieteikt







“Meduza” replicē ļoti daudz no Krievijas nākošas informācijas pat 1 pret vienu. “Meduza” kā nopietna ziņu aģentūra un ļoti daudz ziņas ir no Krievijas nākošas – kā tad tas izskatās?!” šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” izteica Māris Rēvalds, “Veselības centrs 4” valdes priekšsēdētājs.

“Viņi mierīgi, neitrāli, pie tam visu laiku laiku uzsver, ka ir ārzemju aģenti, lai varētu kaut cik oficiāli, leģitīmi dot informāciju uz Krieviju – kā tad ir ar “Meduzu”?” vaicā Rēvalds, sakot, ka ir ļoti rūpīgs skatītājs.

“Tādā gadījumā, ja salīdzinātu “Doždj” ar “Mezudu” un izietu tam cauri, tad.. Viņi, protams, ir ziņu aģentūra un sniedz maz no sevis, kas viņus varbūt arī pasargā un glābj, jo viņi pārraida to, ko viņi dabū citur, bet tur ir ļoti daudz no Krievijas nākošas informācijas,” norāda Rēvalds, piebilstot, ka, skatoties “Meduzu” rodas dažādas domas.