Ceturtdien brāzmaini vēji, kļūs saulaināks, bet vēsāks. Naktī mīnusi Latvijā nav bijuši







Ceturtdien Latvijā ziemeļu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 14-19 metriem sekundē, tas atnesīs sausāku un vēsāku gaisu, prognozē sinoptiķi. Debesis pakāpeniski skaidrosies, tomēr daudzviet – galvenokārt valsts austrumu daļā – īslaicīgi snigs un putinās. Braukšanas apstākļi uz galvenajiem autoceļiem uzlabosies.

Gaiss kļūs vēsāks, un minimālā temperatūra vakarā gaidāma no -3 grādiem Kurzemes piekrastē līdz -10 grādiem vietām Vidzemē un Latgalē.

Rīgā nav gaidāmi lieli nokrišņi un mākoņi pamazām izklīdīs, ziemeļu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra vakarā noslīdēs līdz -5 grādiem.

Eiropas ziemeļrietumos atrodas spēcīgs anticiklons, Krievijā – ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Latvijas austrumos līdz 1017 hektopaskāliem dienvidrietumos.

Apledojums apgrūtina braukšanu lielākajā daļā Latvijas teritorijas

Šorīt apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem lielākajā daļā Latvijas teritorijas, un apmierinoši braukšanas apstākļi ir vien vietām Kurzemē, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Ceturtdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Virešiem un no Apes līdz Veclaicenei, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Bikstiem un no Blīdenes līdz Kalvenei, pa Tallinas, Valmieras, Bauskas, Jelgavas un Ventspils šosejām visā to garumā, kā arī pa Rīgas apvedceļu abpus Daugavai.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Daugavpils, Kokneses un Rēzeknes šosejām visā to garumā, pa ceļu Grebņeva- Rēzekne- Daugavpils, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Liepājas un Skrundas apkārtni.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 126 “Latvijas autoceļu uzturētāja” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Gaisa temperatūra Latvijā saglabājas nedaudz virs nulles

Ceturtdienas rītā gaisa temperatūra visā Latvijā ir 0..+3 grādi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati. Debesis pārsvarā mākoņainas, nav būtisku nokrišņu. Daudzviet izveidojies apledojums uz ceļiem.

Saskaņā ar LVĢMC informāciju valsts lielākajā daļā sniegs nokusis vai arī tā biezums ir mazāks par pieciem centimetriem. Vairāk sniega saglabājas valsts austrumos; biezākā sniega sega novērojumu stacijās ir 12 centimetri Alūksnē.

Pūš mērens ziemeļrietumu vējš, tā ātrums brāzmās sasniedz 8-13 metrus sekundē, Daugavgrīvā – 15 metrus sekundē.

Rīgā agrā rītā mākoņains laiks, ziemeļrietumu vējš pilsētas centrā pūš ar ātrumu septiņi metri sekundē, brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +3 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijā bija +1..+4 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 10.janvārī bija +19 grādi Spānijas dienvidu piekrastē un +21 grāds Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -17 grādi kalnos Eiropas centrālajā un dienvidaustrumu daļā, kā arī -42 grādi Krievijas Eiropas daļas ziemeļaustrumos.