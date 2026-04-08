“Cienījamais karali, mums šeit lejā ir cita dzīve!” Iedzīvotāji kritizē satiksmes ministra ideju par vilcienu atlaidēm 3
Sociālajos tīklos arvien biežāk parādās ieraksti ar iedzīvotāju dusmām un bezspēcības sajūtu par to, cik strauji mainās degvielas cenas un cik ļoti nepatīkami tas ietekmē naudas maciņus. Tikmēr satiksmes ministrs Atis Švinka saistībā ar degvielas cenu kāpumu nācis klajā ar rosinājumu par 50% samazināt vilciena abonementu cenas uz trim mēnešiem.
Viņš norāda, ka valstij ir jāpalīdz iedzīvotājiem Tuvo Austrumu kara izraisītā degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanā, kas patlaban skar ikvienu.
Tādējādi ministrs ir izstrādājis priekšlikumu par 50% samazināt vilciena abonementu cenas uz trim mēnešiem.
Ar šādu priekšlikumu ministrs cer motivēt vairāk cilvēku izvēlēties vilcienu kā ikdienas pārvietošanās līdzekli. Vienlaikus šādas izvēles rezultātā, privātās automašīnas pie iespējas aizstājot ar vilcienu, Latvijas iedzīvotāji varētu ietaupīt aptuveni 12 miljonus eiro trijos mēnešos, raksta ministrs.
Viņš norāda, ka priekšlikums tiks virzīts izskatīšanai valdību veidojošajā sadarbības sanāksmē un tuvākajā Ministru kabineta sēdē.
“Šādā situācijā lēmumi ir jāpieņem nekavējoties,” uzsver ministrs.
Priekšlikums gan izraisījis plašu rezonansi sabiedrībā. Reakcijas ir ļoti dažādas – no ironiskiem līdz asiem viedokļiem.
Kāds norāda uz praktiskām problēmām – vilcieni nebrauc uz visām vietām, kur cilvēkiem nepieciešams nokļūt, tādēļ atlaides daļai sabiedrības vienkārši nav aktuālas. Vēl kāds retoriski vaicā, kāpēc Latvija neseko citu valstu piemēriem.
Lūk, ko par ministra priekšlikumu vietnē “Threads” saka Latvijas iedzīvotāji!