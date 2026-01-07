Katastrofa Satiksmes ministrijā: pasažieru pārvadātāji, neizturot Švinkas retoriku, pamet tikšanos ar ministru 0
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija un pārvadātāji šodien pameta tikšanos ar satiksmes ministru Ati Švinku, jo neieguva apliecinājumu ministra izpratnei par nozares problēmām un to ietekmi uz iedzīvotāju mobilitāti nākotnē. Pārvadātāji šobrīd lems par tālāku rīcību, vēstīts Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidenta Ivo Ošenieka paziņojumā medijiem, vēsta portāls “nra”.
“Ja pārvadātāji kā prioritāti ir izvirzījuši iedzīvotājus, lai sarežģītajos apstākļos nodrošinātu pakalpojumu, tad ministrs un pārējie politikas veidotāji turpina virzīt retoriku par mobilitātes eksperimentiem, kas noteikti pasliktinās reģionālos pasažieru pārvadājumus un iedzīvotājus reģionos.
Kopš tikšanās pērn septembrī mēs redzam, ka nekas nav mainījies – tikai tiek ietērpts iedzīvotājiem draudzīgākās devīzēs.”
“Mums kā nozarei tas nav pieņemami, un mēs vēlamies sarunu par reāliem risinājumiem noslēgto ilgtermiņa līgumu cenu pārskatīšanai un tam pakārtoti papildu finansējumam, lai var nodrošināt pakalpojumu atbilstoši šī brīža izmaksām. Ja visas nozarēs ir indeksētas izmaksas kopš straujā cenu pieauguma pēdējos gados, tad attiecībā pret pasažieru pārvadātājiem ar ilgtermiņa līgumiem šāda cenu pārskatīšana nav bijusi,” norādīja Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents.
“Asociācija arī norāda, ka izskanējušā informācija par Satiksmes ministrijas it kā papildu finansējuma pieprasījumu pasažieru pārvadājumiem ir maldinoša.
2026.gada apstiprinātajā budžetā tika paredzēti mazāki līdzekļi, jo bija iecerēts īstenot krasu maršrutu tīkla samazinājumu reģionos. Pēc būtības līdzekļu pieprasījums ir tikai par to, lai izpildītu reisus noslēgto līgumu ietvaros, bet papildu budžets netiek piešķirts ne pasažieru pārvadājumu pērnā gada zaudējumu segšanai, ne līgumcenu pārskatīšanai, liekot strādāt zem pašizmaksas.
Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents, jau iepriekš noradīja, ka šobrīd, kvalitatīvi un pieejami reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumi būtībā notiek uz pārvadātāju rēķina. Līdz ar to kritiskā situācija nozarē ar pakalpojumu nodrošināšanu ilgtermiņā turpina tikai samilzt. Tāpēc ir svarīgi rast tūlītējus risinājumus, kā rezultātā valsts atbildīgi izturētos pret pašu noslēgtajiem ilgtermiņa līgumiem un uzņemtajām saistībām, kā arī nākotnes stratēģijas veidošanā ieklausītos un iesaistītu nozari.
Ošenieks arī pauda nožēlu par ministra izteikumiem, ka nozare nav piedāvājusi risinājumus – nozare regulāri rakstiski ir informējusi ministru, ministriju un “Autotransporta direkcija” ar problēmām, to pamatojumu, aprēķiniem, kā arī paudusi savu redzējumu turpmākajiem risinājumiem.
Pagājušā gada nogalē Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija uzrunāja Saeimā pārstāvētās partijas frakcijas ar aicinājumu tikties un pārrunāt ar deputātiem nozares problemātiku klātienē.
Asociācija ir tikusies ar visām frakcijām, izņemot ar par nozari atbildīgo partiju “Progresīvie”, kas Saeimā vada arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju, bet kura neizrādīja interesi uzklausīt nozares redzējumu.