Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija: Švinka nesaprot, kas notiek nozarē 0
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija, kura pārstāv 25 pasažieru pārvadātājus, ir negatīvi pārsteigta par ministra publiskajiem uzbrukumiem nozarei LTV “Šodienas jautājums” raidījumā (28.01.2026.), izmantojot apmelojošu un dezinformējošu informāciju, kas tikai vēlreiz apliecina ministra nekompetenci par nozari, kā rezultātā var tikt ietekmēta pasažieru pārvadājumu pieejamību reģiona iedzīvotājiem.
Asociācija aicina satiksmes ministru Ati Švinku neizmantot principu “jebkādi līdzekļi attaisno mērķus”, bet gan vairāk domāt par reģiona iedzīvotājiem un meklēt jau tūlītējus risinājumus situācijas stabilizēšanai, ņemot vērā, ka gadu sarunas ir iegājušas strupceļā un no SIA “Autotransporta direkcija” (ATD) un ministrijas nav bijuša neviena reāla risinājuma, kā tikai utopisku nākotnes eksperimentu zīmēšana, ugunsgrēku dzēšana pašu neizdarībai un pretdarbība.
“Biedrība “Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija” ir neizpratnē par kārtējām satiksmes ministra manipulācijām ar datiem un sabiedrības maldināšanu, vakardienas Latvijas televīzijas raidījumā “Šodienas jautājums”. 27.janvārī tikšanās laikā ministrs norādīja, ka ir par atklātumu, tomēr vārdi atšķiras no darbiem,” norādīja Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents.
Ministra raidījumā minētie 3,9 miljoni papildus piešķirtie līdzekļi 2025.gadā zaudējumu segšanai, no kuriem gan tikai 1,7 milj. ir pasažieru pārvadātājiem ar autobusiem, nerisina nozares samilzušās problēmas, bet gan aizpildīja naudas iztrūkumu, kuram jau bija sākotnēji jābūt iekļautam pamata budžetā. Papildus finansējums nosedza pārvadātājiem 2025.gadā tikai zaudējumus līdz ilgtermiņu līgumcenai. Šie līdzekļi nekādā veidā nerisina 2026.gada līdzekļu iztrūkumu budžetā.
Maldinoša informācija tika pasniegta arī par nesen noslēgušos iepirkuma Limbaži – Sigulda lotē pakalpojuma cenu. Jaunā līguma cena 1,37 eur/km būtiski pārsniedz iepriekš noslēgto ilgtermiņu līgumu vidējo cenu 1,11 eur/km. Salīdzināt īstermiņa 1-1,5 gada līguma (tiešais piešķīrums) cenu ar konkursa procedūrā līgumu uz 4 gadiem (izdalot uz vienu gadu) ir nekorekti. Pasniegtā informācija primāri nav ministra rīcībā, līdz ar to var pieņemt, ka šādi tiek pasniegts jau no valsts SIA “Autotransporta direkcija”.
Vakardienas ministra izteikumi nepārprotami apliecina ka Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas vēršanās pie ministru prezidentes par satiksmes ministra atsaukšanu ir pamatots, jo nerodas iespaids, ka satiksmes ministrs patiesi saprot, kas notiek nozarē.