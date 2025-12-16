Starptautiskā lidosta &#8220;Rīga&#8221;.
“Ir sperts nozīmīgs solis!” Valdība atbalsta bezpilota lidaparātu pretdarbības risinājuma ieviešanu Rīgas lidostā 0

14:25, 16. decembris 2025
16. decembrī valdība atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos noteikumus par Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti pasākuma “Bezpilota lidaparātu uztveršanas, identifikācijas, izsekošanas un pretdarbības risinājuma ieviešana” īstenošanai, lai uzlabotu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (RIX) spējas uztvert, identificēt un pretdarboties bezpilota lidaparātiem, kas veic nesankcionētus lidojumus gaisa satiksmes kritiskajās zonās un lidostas teritorijā.

Kopējais plānotais finansējums ir 2,42 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 1,95 miljoni eiro un privātais līdzfinansējums (RIX) – 465 637 eiro.

“Pieaugošā bezpilota lidaparātu izmantošana rada arvien lielākus riskus pasažieru drošībai un kritiskajai infrastruktūrai, kā arī potenciālus draudus nacionālajai drošībai.

Ar šo projektu ir sperts nozīmīgs solis valsts drošības un civilās aviācijas aizsardzības stiprināšanā, paredzot Eiropas Savienības fondu finansējuma mērķtiecīgu piesaisti kritiski svarīgas infrastruktūras aizsardzībai”, uzsver satiksmes ministrs Atis Švinka.

Bezpilota lidaparātu pretdarbības risinājuma ieviešana īpaši aktualizējās pēc bezpilota lidaparātu incidenta Rīgas lidostā, kas tika izskatīts Nacionālās aviācijas drošības komisijas ārkārtas sēdē, panākot vienotu izpratni par steidzamu rīcību.

Projekts paredz ieviest kompleksu un inovatīvu tehnoloģisko risinājumu, kas nodrošinās efektīvu bezpilota lidaparātu atklāšanu un pretdarbību. Projekta ietvaros lidostā tiks izveidota infrastruktūra – īpaši, specializēti sensori – bezpilota lidaparātu uztveršanai, tiks ieviesta programmatūra augstas kapacitātes datu pārraidei. Šie pasākumi ļaus operatīvi reaģēt uz neatļautiem lidojumiem un nepieciešamības gadījumā neitralizēt apdraudējumu.

