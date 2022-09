Saeimas deputāte Janīna Kursīte-Pakule. Foto-LETA

Cik tūkstošus Kursīte-Pakule pērn iekrājusi?







Saeimas deputāte Janīna Kursīte-Pakule (NA) pagājušajā gadā palielinājusi savu bezskaidrās naudas uzkrājumu par 35 000 eiro, liecina informācija viņas iesniegtajā valsts amatpersonas deklarācijā.

Politiķes uzkrājuma summa 2020.gada beigās bija 15 000 eiro, bet 2021.gada beigās tā sasniegusi 50 000 eiro. Naudas noglabāšanai Kursīte-Pakule izmanto AS “Swedbank” pakalpojumus.

Pērn Nacionālās apvienības (NA) deputāte kopumā ir nopelnījusi 102 507 eiro, kas ir par 4665 eiro mazāk nekā gadu pirms tam. Pusi no ienākumiem jeb 50 652 eiro pagājušajā gadā veidoja Kursītes-Pakules alga no Saeimas, bet pensijā politiķe saņēma 30 525 eiro.

Atlikušo ienākumu summu veidoja viņas alga 16 994 eiro apmērā Latvijas Universitātē, 967 eiro honorārs no Latvijas Profesionālo gidu asociācijas, 1000 eiro honorārs no privātpersonas Ingas Lullas, 185 eiro honorārs no Latvijas Bibliotekāru biedrības, 1363 eiro no uzņēmuma “SEB Life and Pension Baltic”, 757 eiro no Latvijas Bankas, kā arī 64 eiro no Latvijas Kultūras akadēmijas.

Kursītei-Pakulei Rīgā pieder dzīvoklis un īpašums, kas kategorizēts kā “pārējie”.

Deputātei ir dzīvības apdrošināšana, kurā viņa veic līdzekļu uzkrāšanu.