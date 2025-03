Tirgus Uhaņā pandēmijas laikā Tirgus Uhaņā pandēmijas laikā

Covid-19 noslēpums: laboratorijas noplūde vai dabas spēks? Jauni fakti, spekulācijas un politiskās intrigas Ieteikt







2025. gada 24. janvārī intervijā galēji labējai mediju platformai “Breitbart News” jaunieceltais CIP direktors Džons Ratklifs paziņoja, ka potenciālās Uhaņas laboratorijas noplūdes izmeklēšana ir viena no galvenajām prioritātēm. Nākamajā dienā ‘The New York Times” ziņoja, ka aģentūra ir mainījusi savu nostāju no nenoteiktas uz versiju, kas atbalsta iespēju par laboratorijas noplūdi Ķīnā, lai gan ar “zemu pārliecības līmeni” – zemāko no trīs līmeņu skalas (zems, vidējs, augsts), raksta theconversation.com.

Reklāma Reklāma

ASV CIP ir pievienojies FIB un Enerģētikas departamentam (DOE), kuri uzskata, ka laboratorijas incidenta iespēja ir reāla.

Saskaņā ar 2023. gada ziņojumu, starp ASV aģentūrām, kas pētījušas pandēmijas izcelsmi, viena joprojām ir neitrāla, bet četras citas, kā arī Nacionālā izlūkošanas padome, sliecas par labu dabiskai Covid-19 izcelsmei.

Ko īsti nozīmē “laboratorijas izcelsme”?

“The New York Times” ziņo, ka CIP pārskatītā analīze nebalstās uz jauniem pierādījumiem, bet gan uz esošo datu jaunu interpretāciju. Tomēr aģentūra nav publiskojusi savas argumentācijas pamatojumu, kas padara neiespējamu tās secinājumu precizitātes un uzticamības izvērtēšanu.

Turklāt “laboratorijas izcelsme” ir vispārīgs jēdziens, kas ietver vairākus, reizēm savstarpēji pretrunīgus scenārijus. Apstiprinot CNN 2023. gada ziņojumu par DOE pārskatīto nostāju, “The New York Times” atzīmēja, ka DOE uzskata Uhaņas Slimību kontroles un profilakses centru (WCDC) par iespējamo uzliesmojuma avotu, kamēr FIB norāda uz Uhaņas Vīrusu institūtu (WIV). Līdz šim brīdim CIP nav atklājis, kuru no šiem scenārijiem tas uzskata par ticamāko.

Lai gan WCDC nav pētniecības laboratorija, daži tās darbinieki piedalījās savvaļas dzīvnieku paraugu ņemšanas programmās pandēmijas sākumā. 2019. gada beigās WCDC pārcēlās uz jaunu atrašanās vietu netālu no Huananas tirgus. Šī teorija atbilst pierādījumiem, kas rāda, ka pirmie atklātie saslimšanas gadījumi ir epidemioloģiski un ģeogrāfiski saistīti ar šo tirgu, un liek domāt, ka vīruss radies dabiskā ceļā.

Savukārt WIV ir pētniecības institūts, kas darbojas divās atsevišķās teritorijās – viena atrodas 12 kilometrus no Huananas tirgus, bet otra, kas ietver P4 laboratoriju, atrodas 27 kilometru attālumā. Scenāriji, kas saista WIV ar Covid-19 uzliesmojumu, parasti pieņem, ka institūtā tika veikti “funkcijas pastiprināšanas” (gain-of-function) eksperimenti ar koronavīrusiem, kas uzlaboja to transmisijas spēju, un ka šie eksperimenti notika nepietiekami drošos apstākļos.

Nav pierādījumu laboratorijas noplūdei

Hipotēze par laboratorijas izcelsmi būtu daudz ticamāka, ja pastāvētu pierādījumi, ka jau 2019. gada decembrī kāda Uhaņas laboratorija bija ieguvusi SARS-CoV-2 priekšteci.

Reklāma Reklāma

Piemēram, 2007. gadā Lielbritānijā izcēlās mutes un nagu sērgas uzliesmojums, un vīrusa sekvencēšana ātri noveda izmeklētājus līdz augsta drošības līmeņa laboratorijām, kas strādāja ar līdzīgu vīrusu. Galu galā tika atklāts, ka uzliesmojumu izraisīja bojātas notekūdeņu caurules. Savukārt SARS-CoV-2 gadījumā līdz šim nav atrasts neviens vīruss, kas laboratorijā būtu izmantots kā tā tiešais priekštecis.

Ja vīruss patiešām izkļuva no laboratorijas, paliek divas iespējas:

Tā bija neidentificēta dabas vīrusa forma, ko paši pētnieki vēl nebija izpētījuši.

Tas bija iepriekš zināms vīruss, kas vēl nebija atklāts sabiedrībai – vai nu tāpēc, ka to nesen atklāja, vai arī tāpēc, ka tas bija daļa no slepena pētījuma programmas.

Šis scenārijs būtu īpaši ticams, ja SARS-CoV-2 būtu ģenētiski modificēts vīruss. Tomēr ASV izlūkdienesti līdz 2021. gadam secināja, ka WIV pētniekiem nebija iepriekšēju zināšanu par SARS-CoV-2 pirms pandēmijas sākuma. Lai gan pierādījumu trūkums nenozīmē, ka pierādījumu nav, līdz šim nav atrasti konkrēti dati, kas apstiprinātu laboratorijas manipulāciju hipotēzi.

Dabas izcelsmes teorijai arī ir šķēršļi

Hipotēze par dabisko izcelsmi balstās uz dažāda veida datiem no Ķīnas avotiem. Agrīnie Covid-19 gadījumi bija koncentrēti Huananas tirgus tuvumā, neatkarīgi no tā, vai tie bija tieši saistīti ar tirgu. Turklāt divas agrīnās SARS-CoV-2 līnijas tika konstatētas tirgū, un Ķīnas Slimību kontroles un profilakses centra (CCDC) dati liecina, ka tajā bija sastopami jenotsuņi un cibetkaķi – sugas, kas iepriekš saistītas ar SARS epidēmijām.

Tomēr, kad CCDC pētnieki ieradās Huananas tirgū, lai ņemtu paraugus, jenotsuņi un cibetkaķi jau bija pazuduši. Tāpēc tiešie pierādījumi par inficētiem dzīvniekiem nav atrasti, un galējais pierādījums, ko daudzi cer iegūt, var arī nekad neparādīties.

Pat ja tiktu atrasti neapgāžami pierādījumi par dzīvnieku izcelsmi, tas, visticamāk, nebeigtu diskusijas. Skeptiķi varētu apgalvot, ka šie dzīvnieki paši nākuši no laboratorijas. Citi varētu uzskatīt, ka vīruss izplatījās no cilvēkiem uz dzīvniekiem, nevis otrādi.

Pandēmijas izcelsme paliek politisks jautājums

Ņemot vērā jaunās Trampa administrācijas vēlmi atrast vainīgo, Covid-19 izcelsmes jautājums paliks aktuāls. Senatoram Rendam Polam, kurš tagad vada Iekšzemes drošības un valdības lietu komiteju, šī tēma ir kļuvusi par prioritāti.

Lai gan informācijas atslepenošana no ASV izlūkdienestiem var palīdzēt izvērtēt dažādās teorijas, jaunā administrācija var arī nepamatoti vērsties pret pētniekiem, kas var novest pie vairāk nevainīgu upuru.