Pianists Vestards Šimkus. Foto: Lita Millere/LETA

“Izliekas, ka viņa vispār nav…” Pianista Vestarda Šimkus māte atklāj, kā dēla izteikumi par Covid-19 vakcīnām iespaidojuši viņa koncertdzīvi Ieteikt







Dzejnieces Ivetas Šimkus atklātību, tiešumu un spītu mantojis arī viņas slavenais dēls. Intervijā žurnālam “Ievas Stāsti” viņa atklājusi, kāds sūrs liktenis esot piemeklējis pianistu Vestardu Šimku tāpēc, ka viņš esot atļāvies palikt pie savas pārliecības, tā šonedēļ vēsta portāls “Santa.lv“.

Reklāma Reklāma

Literāte Iveta Šimkus ir rokgrupas “Katedrāle” dalībnieka Gunāra Šimkus sieva un divu talantīgu pianistu mamma. Viņu mēdz raksturot kā cilvēku, kas nebaidās paust savu viedokli pat apstākļos, kad vairums sabiedrības pieturas pie citas pārliecības. Tā dēļ viņa gan savulaik nonākusi bīstamās situācijās, taču nekad nav domājusi melot pati sev. Šī Ivetas īpašība piemītot arī viņas dēlam Vestardam, un arī viņa dzīvē tam esot rūgtas sekas.

Pianists Vetsards Šimkus savulaik baudīja slavu un apbrīnu. Ieguva balvas vairākos starptautiskos mūzikas konkursos, divas reizes saņēma Latvijas Lielo Mūzikas balvu. Viņš bija jaunā zvaigzne, ģēnijs pie klavierēm. Tagad Vestardam ir 40 gadi, viņš aizvien ir tikpat virtuozs un talantīgs, taču lielajās koncertzālēs vairs neuzstājoties.

Viņa māte Iveta žurnālam sacīja – tas tādēļ, ka viņš paudis savu viedokli par vakcinēšanos pret kovidu [Covid-19].

“Vestards Šimkus pateica tikai to, ka šīs vakcīnas nav pietiekami izpētītas, nepasargā no saslimšanas un letāla iznākuma, tāpēc nevar būt iemesls cilvēku šķirošanai. Es nevaru iedomāties nevienu cilvēku, kas šodien varētu apstrīdēt to, ko viņš ir pateicis. Jautājiet viņam pašam, bet, cik man zināms, tagad viņš spēlē klubos un kultūras namos, jo valsts finansētās mūzikas institūcijas izliekas, ka viņa vispār nav. Bija un nav. Mēs esam ļoti izšķērdīgi – kas mums cilvēka dzīve, talants, liktenis! “Būtu sēdējis krūmos,” tādi reizēm bija labu draugu vēlējumi,” teica Iveta. Viņa uzskata, ka cilvēki mūsdienās kļūstot arvien kontrolējamāki un nebrīvāki.

Sarunu ar Ivetu Šimku lasi žurnālā «Ievas Stāsti» un digitālajā žurnālā «Santa+»!