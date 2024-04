Dailes teātra direktors Žagars: “Latvijā cilvēki mīl teātri un ir gatavi par to maksāt!” Ieteikt







Cik rīdzinieki ir maksimāli gatavi maksāt par teātra biļeti? Uz šo TV24 raidījuma “Nedēļa.Post scriptum” jautājumu Rīgas ielās aptaujātie cilvēki atbildēja dažādi – vieni bija gatavi pirkt teātra biļeti par 20, 35 un 40 eiro, citi teica, ka būtu gatavi maksāt arī 50, 70 un pat 500 eiro. “Ja labs teātris, tad, protams,” teica kāds vīrietis, kurš bija gatavs maksāt arī 500 eiro par teātra biļeti.

Noklausoties aptaujāto rīdzinieku atbildes, TV24 raidījumā Dailes teātra direktors, aktieris Juris Žagars komentēja, sakot: “Tas nozīmē, ka mums Latvijā ar teātri viss vairāk vai mazāk ir kārtībā! Tas tikai par to liecina. Ja cilvēks ir gatavs maksāt 30, 40, 50 eiro, kas ir arī augstākā biļetes cena mūsu teātrī par labām izrādēm, tas nozīmē tikai to, ka Latvijā cilvēki mīl teātri un ir gatavi par to maksāt!”

Žagars uzsvēra, ka neko nenozīmē tas, ja kāds “skaļi kliedz”, ka mīl teātri un mākslu. “Jautājums ir – vai tu esi gatavs nolikt piecīti!” smej Dailes teātra direktors. “Tas ir tas kritērijs!” viņš piebilda.

“Es atceros kādreiz, kad biju vēl uz skatuves, ka mēs aktieri ļoti labi jutām tās izrādes, kur pēkšņi ir milzīgs discount [atlaides] uz biļetēm. Pēkšņi teātris nevar pārdot un izsludina biļetes par 5 vai 10 eiro. Ticiet man, tā ir cita publika! Un liela daļa no viņiem starpbrīdī aiziet. Tāpēc, ka tā nav vērtība, viņš to nevērtē…To nedrīkst! Tā ir tāda mākslas procesa degradācija. Tāpēc es uzskatu, ka tai biļetei ir jāmaksā – jāmaksā cienījami un godīgi,” tā pauda Dailes teātra direktors, aktieris Žagars intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum”.

Žagars arī pieminēja to, ka viņa rīcībā nav faktu, ka šobrīd būtu zudusi cilvēku interese par teātri un mākslu.

“Mums skatītāju skaits ir pieaudzis. Biļešu ieņēmumi ir pieauguši ļoti būtiski, zāles piepildījums ir ap 95%, kas ir ļoti augsts [procents]. Ja jūs jautājat par mums, tad man ir ļoti grūti teikt, ka skatītāju interese ir mazinājusies. Man nav faktu! Domāju, ka Latvijā apmeklējums turas diezgan konstants. Un, ja mēs nesāksim ražot patiešām izrādes, kas ir orientētas tikai uz to, ka mums pašiem patīk, mums neinteresē, vai citiem patīk, – tad es domāju, ka šī interese nemazināsies,” uzsvēra Žagars, diskutējot par teātri mūsdienās, par teātra biļešu cenām un to, vai cilvēkiem Latvijā vēl ir vēlēšanās apmeklēt teātra izrādes.

