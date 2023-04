Uldis Gross. Publicitātes foto

“Cik ilgi var pirkt un stādīt kailsakņu stādus un cik ilgi paglabāt līdz stādīšanai? Uz dārzu braucu tikai nedēļas nogalēs. Vai labāk tomēr pirkt kociņus podos?” – jautā Gustavs Jelgavā.

Plaukšanu mēdz piebremzēt

Kailsakņu stādīšanas laiks ir līdz brīdim, kamēr kokiem sāk plaukt pumpuri, skaidro stādaudzētavas Grosa kokaudzētava saimnieks Uldis Gross. Taču ir audzētavas, kurās stādus uzglabā vēsās telpās, pagrabā, nevis saulainā pierakumā uz lauka.

Vēsumā pumpuri plaukst vēlāk, tāpēc kailsakņus var tirgot ilgāk. Piemēram, ābeles un bumbieres šādi var noturēt mierā diezgan ilgi. Kauleņkoki gan ir nemierīgāki, tos piespiedu mierā noturēt grūtāk. Kailsakņu krūmus var pirkt arī tad, ja tiem pat pavērušās lapiņas. Tā bieži vien mēz būt ar upenēm. Labi tas nav, taču arī šādi krūmi ieaugsies.

Stādīšanu var atlikt

Kailsakņu stādus vislabāk pēc iespējas ātrāk iestādīt, taču tos var arī paglabāt pat nedēļu, kamēr tiek pie stādīšanas. Stādus saliek lielā plastmasas maisā, samitrina saknes, pielej nedaudz ūdens un maisu noliek vēsā, tumšā vietā, kur nav vēja: derēs gan pagrabs, gan šķūnītis.

Piemēram, Polijā komercdārzu stādīšanai paredzētos kailsakņu stādiņus pat glabā, vienkārši sakrautus plauktos, vēsā telpā ar palielinātu gaisa mitrumu.

Ja šķiet, ka augiem saknes apkaltušas, tos var uz pusstundu iemērkt ūdenī, lai atdzeras. Ja saknes maisā mitras, tad to nevajag darīt.

Ūdens īpaši svarīgs

Taču, stādot kailsakņus vai podaugus, svarīgi tos apliet – pat ja līst lietus. Ar laisīšanu ne tikai tiek padzirdināts augs, bet arī augsne pieblietēta pie saknēm. Kad augs iestādīts, zemi ap to vēlams piemīdīt ar kāju. Veca dārznieku metode – papēdi liek uz ārpusi, purngalu uz iekšu pie kociņa.

Šādi apdancojot ap stumbriņu iebradā tādu kā saulīti vai puķītes rakstu, kurai ārpusē izveidojas grāvītis. Tas noderēs, kad koku vai krūmu vēlāk laistīs. Tas jādara regulāri, īpaši sausos gados.

Jaunajiem augiem mitruma sevišķi var aptrūkties vieglās, smilšainās dārza augsnēs.

Arī podaugi jāvērtē

Podā augošos kokus un krūmus tiešām var stādīt visu sezonu, taču tie ir dārgāki. Arī laistīt vajadzēs pamatīgi, ja stāda siltā vasaras laikā. Turklāt podos stādītajiem augiem var būt arī citi trūkumi. Piemēram, tas pārāk ilgi audzis podā un saknes apakšā pārāk sablīvējušās, sapinušās.

Podos izstāda arī pavasarī neizpirktos kailsakņus un nereti jau pēc pāris nedēļām pārdod. Šos podus var viegli atšķirt – podā labi ieaudzētam kokam augsne būs blīva, bet jaunstādītajam irdens substrāts.

Pērkot šādus augus ar irdeno substrātu, pircējam vajadzētu apskatīt, vai sakņu kamols ir maisiņā vai tikai ielikts podā. Ja saknes ir maisiņā, tad to varēs viegli izņemt no poda un augsne no saknītēm nenobirs, kā tas ir ar augiem, kuri stādīti tikai podā. Jau izņemot augu stādīšanai, zeme no saknēm nobirs, noraujot arī baltās sakņu spurgaliņas, kuras jau būs sākušas veidoties. Šādi pamatīgi tiek traumēta sakņu sistēma un kavēta koka ieaugšanās.