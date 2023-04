Foto: SHUTTERSTOCK

Daudzās Latvijas pašvaldībās no aprīļa samazināsies siltumenerģijas tarifi







No šodienas vairākās apdzīvotās vietās samazināsies siltumenerģijas tarifi, aģentūru LETA informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvji.

Siltumenerģijas tarifi no šodienas samazināsies Rīgā, Jūrmalā, Kārsavā, Alūksnē, Ludzā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Jelgavā, Salaspilī un daļā Tukuma novada, Ikšķilē, Aizkrauklē, Saldū, Olainē, Pārolainē, Jaunolainē, Stūnīšu ciemā, Dobelē, Krimūnu un Tērvetes ciemā, kā arī daļā Ventspils novada un Kuldīgā.

No 1.aprīļa Rīgā siltumenerģijas tarifs būs 165,32 eiro par megavatstundu (MWh) līdzšinējo 183,86 eiro par MWh vietā jeb par 10,1% mazāks. Tarifs samazinājies, pateicoties gan zemākai šķeldas cenai, gan iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumam.

“Rīgas siltums” pati saražo aptuveni 31% no Rīgai nepieciešamās siltumenerģijas, bet 69% iepērk no citiem ražotājiem – AS “Latvenergo” ražotnēm TEC-1 un TEC-2, kā arī no pieciem neatkarīgajiem ražotājiem – SIA “Juglas jauda”, SIA “Gren Rīga”, SIA “Rīgas BioEnerģija”, SIA “Eco Energy Rīga” un SIA “Rīgas enerģija”. Iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājums pamatā ir saistīts ar “Latvenergo” TEC-1 un TEC-2 piemēroto ražošanas tarifu samazinājumu.

Kompānijas klienti turpinās saņemt valsts atbalstu, jo “Rīgas siltuma” tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto augstāko atbalsta slieksni 150 eiro par MWh. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 110,53 eiro par MWh.

Tajā pašā laikā “Jūrmalas siltuma” klientiem no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam siltumenerģijas tarifs būs par 21% mazāks – 119,22 eiro par MWh līdzšinējo 150,95 eiro par MWh vietā. Savukārt no 1.jūlija tarifs būs 118,36 eiro par MWh. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas lejupslīdi biržā.

Vienlaikus “Jūrmalas siltuma” klienti turpinās saņemt valsts atbalstu, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 93,61 eiro par MWh.

Kārsavā siltumenerģijas tarifs no 1.aprīļa samazināsies par 19,3% un būs 64,54 eiro par MWh līdzšinējo 79,97 eiro par MWh vietā.

SPRK atzīmē, ka komersants, izsludinot konkursu par šķeldas piegādi siltumenerģijas ražošanai, noslēdza jaunu šķeldas piegādes līgumu ar zemāku šķeldas cenu nekā spēkā esošajā tarifā iekļautā šķeldas cena. “Kārsavas namsaimnieka” klienti no 1.aprīļa nesaņems valsts atbalstu, ņemot vērā, ka tarifs būs zemāks par valstī noteikto 68 eiro par MWh slieksni.

Alūksnē siltumenerģijas tarifs no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim būs par 5% zemāks – 88,36 eiro par MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties šķeldas un granulu cenu samazinājumam tirgū.

“Alūksnes enerģijas” klienti aprīlī turpinās saņemt valsts atbalstu, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju būs 78,18 eiro par MWh.

No 1.aprīļa siltumenerģijas ražotājam SIA “Ludzas Bio-Enerģija” ražošanas tarifs samazināsies par 8,4% un būs 69,44 eiro par MWh. Komersants siltumenerģijas ražošanā izmanto šķeldu, granulas un dīzeļdegvielu. Komersants pārskatījis kurināmā resursu cenas, ņemot vērā tirgū esošās izmaiņas. Līdz ar to ražošanas tarifa samazinājums ir, pateicoties visu minēto kurināmā veidu cenu samazinājumam.

Siltumenerģijas gala tarifs lietotājiem Jēkabpilī no 1.aprīļa samazināsies par 17,5% – līdz 113,45 eiro par megavatstundu (MWh).

Tarifs samazinājies, pateicoties gan dabasgāzes, gan šķeldas cenas kritumam. Komersants, veica publisku iepirkumu, noslēdzot jaunu dabasgāzes un šķeldas piegādes līgumu. “Jēkabpils siltuma” klienti līdz 30.aprīlim saņems daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 90,73 eiro par MWh.

Kandavā, Vānē un Zantē siltumenerģijas tarifs samazināsies par 9,1% – līdz 92,90 eiro par MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties gan kokskaidu granulu, gan šķeldas cenas samazinājumam. Ņemot vērā tirgū esošās tendences, komersants pārskatījis kurināmā resursu piegādes līgumus. Maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 80,45 eiro par MWh.

Daugavpilī siltumenerģijas tarifs samazināsies par 8% – līdz 132,64 eiro par MWh. Siltumenerģijas tarifs samazinājies, pateicoties gan kurināmā, gan iepirktās siltumenerģijas cenas kritumam. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 88%. Maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 100,32 eiro par MWh.

Jelgavā siltumenerģijas tarifs samazināsies par 3,5% un tas būs 87,73 eiro par MWh. Tarifa samazinājums ir saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu no “Gren Latvija” koģenerācijas stacijas, kas ražošanā izmanto šķeldu. Maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 77,87 eiro par MWh.

Salaspilī un Saulkalnē siltumenerģijas tarifs būs 78,53 eiro par MWh, kas samazinājies par 6,6%, salīdzinot ar spēkā esošo. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar jauniem šķeldas un dabasgāzes piegādes līgumiem, kas paredz zemāku kurināmā resursu cenu nekā spēkā esošajā tarifā iekļauto. Maksa par piegādāto siltumenerģiju, ņemot vērā valsts atbalstu, būs 73,27 eiro par MWh.

“Ikšķiles māja” siltumenerģijas gala tarifs no 1.aprīļa samazināsies par 34,7% un būs 128,31 eiro par MWh.

Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas samazināšanos biržā. “Ikšķiles māja” gadījumā šis ir piektais tarifa samazinājums, kopš tirgū vērojamas salīdzinoši straujas dabasgāzes cenu izmaiņas. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 86,7%. Maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 98,16 eiro par MWh.

“Aizkraukles siltums” siltumenerģijas tarifs no 1.aprīļa būs par 17,2% zemāks, un tas būs 102,11 eiro par MWh. Tarifa samazinājums saistīts ar dabasgāzes cenas samazinājumu biržā. Maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 85,06 eiro par MWh.

“Saldus komunālserviss” siltumenerģijas tarifs Saldū, Ezeres un Pampāļu ciemā no 1.aprīļa būs par 8,4% zemāks – 131,41 eiro par MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties dabasgāzes cenas samazinājumam biržā. Maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 99,71 eiro par MWh.

No 1.aprīļa lietotājiem Olainē, Pārolaines, Jaunolaines un Stūnīšu ciemā tiks piemērots par 12% zemāks siltumenerģijas tarifs, un tas būs 110,58 eiro par MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties gan dabasgāzes, gan iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumam. Komersants daļu siltumenerģijas saražo pats, bet daļu iepērk no diviem ražotājiem – SIA “ETO” un AS “Olenergo”.

Siltumenerģijas lietotāji līdz 30.aprīlim saņems daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 89,29 eiro par MWh.

Aprīlī arī vairākās Ventspils novada teritorijās, kur siltumenerģijas pakalpojumu nodrošina SIA “VNK serviss”, siltumenerģijas tarifi būs zemāki.

No 1.aprīļa tarifi Ventspils novada Ugāles ciemā tarifs samazināsies par 13% – līdz 101,63 eiro par MWh, Blāzmas ciemā kritums būs par 12,7% – līdz 109,01 eiro par MWh, bet Usmas ciemā tarifi saruks par 13,1% – līdz 108,58 eiro par MWh.

Siltumenerģijas tarifi minētajās Ventspils novada teritorijās samazināsies, pateicoties šķeldas cenas samazinājumam. Līdz 30.aprīlim daļu no valsts atbalsta (tarifs pārsniedz 68 eiro par MWh slieksni) saņems lietotāji Ugāles, Blāzmas, Usmas, Piltenes, Tārgales un Jūrkalnes ciemā, bet Užavas un Ventavas ciemā lietotājiem tiks kompensēti 90% no tās tarifa daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh.

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 eiro par MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 eiro par MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh, valsts kompensē 90%.