Reaģējot uz Krimuldas iedzīvotājas ierakstu tviterī, Siguldas novada dome pasteidzina atlaižu piešķiršanu visu teritoriju ģimenēm.

Krimuldiete Ilze Lipska gaidīja jaunā Siguldas novada izveidošanu, cerot, ka tad viņas daudzbērnu ģimenes bērniem Siguldas mākslu skolā būs atlaides, kādas ir Siguldas pašvaldības bērniem.

Citu teritoriju audzēkņiem par mācībām skolā ir jāmaksā 40 eiro mēnesī. Taču viņas iesniegums tika noraidīts, par ko 25. augustā I. Lipska paziņoja tviterī, izraisot plašu diskusiju.

Burvīgi. Zvans no sociālā dienesta. Mans iesniegums par daudzbērnu ģimeni tiek noraidīts, (atlaides mūzikas mākslas skola nepienākas), jo viss tomēr esot pēc veco novadu sadalījuma. 🤣🤣🤣

To pamanīja arī Siguldas novada dome, kas turpat norādīja, ka līdz nākamā gada 1. jūnijam ir spēkā administratīvi teritoriālās reformas pārejas periods, kura laikā spēkā ir tie saistošie noteikumi, kas bija spēkā bijušo novadu teritorijā.

Taču jau ceturtdien, 26. augustā, Siguldas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus, kas dod tiesības uz atlaidēm skolā pretendēt visu jaunajā novadā iekļauto pašvaldību daudz­bērnu ģimeņu bērniem, “Latvijas Avīzi” informēja domes priekšsēdētāja vietnieks, bijušais Krimuldas novada priekšsēdētājs Linards Kumskis (NA/LRA/LZP saraksts).

Viņš apstiprināja, ka Siguldas mākslu skolā “Baltais flīģelis” dalības maksas atlaidi 40 eiro mēnesī varēs saņemt arī daudzbērnu ģimeņu bērni no Krimuldas, Inčukalna un Mālpils pašvaldībām, kas tagad ir Siguldas novadā.

Taču tas varētu notikt pēc mēneša vai diviem, kad noteikumi stāsies spēkā, jo tie vēl ir jāsaskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

L. Kumskis atzina, ka četru agrāko pašvaldību dažādo noteikumu saskaņošana nav viegla, tāpēc ir paredzēts pārejas periods līdz nākamā gada jūnijam, pēc kura visā teritorijā jābūt vienādiem noteikumiem.

Daudzbērnu ģimenes ir viena no prioritātēm, uzsvēra L. Kumskis. Viņš uzskata, ka domei ir jādomā, lai nevienas teritorijas iedzīvotājiem situācija jaunajā novadā nepasliktinātos.

No 26. augusta domes sēdes ieraksta redzams, ka tas nebūt nav viegls uzdevums. No domes sēdes darba kārtības vienu jautājumu nācās izņemt, lai to rūpīgi izvērtētu un skatītu pēc laika atkārtoti.

Runa ir par Mālpils novadu, kurā daudzbērnu ģimenēm bija lielākas priekšrocības nekā citās apvienotajās pašvaldībās.

Siguldas sporta skolā tagad mācās 12 bērni no pievienotajām pašvaldībām, bet Mākslu skolā “Baltais flīģelis” – 17 bērni, liecina domes sēdē sniegtā informācija.

Drīz pēc tam diskusijā iesaistījās citi, jautājot – tad kāda jēga reģionālajai reformai?

Drīz pēc tam Siguldas novada dome tviterī atbildēja, ka bijušajā Krimuldas, Inčukalna un Mālpils novadā sociālie pakalpojumi un atvieglojumi tiek sniegti saskaņā ar attiecīgās teritorijas saistošajiem noteikumiem.