"Daudzbērnu ģimenēm būs lielākas priekšrocības šajā jautājumā," Melnis par jaunākajiem lēmumiem valdībā
Valdība ir pārskatījusi elektroauto iegādes atbalsta programmu, ieviešot būtiskas izmaiņas, kas īpaši vērstas uz daudzbērnu ģimeņu atbalstu. Kā TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro klimata un enerģētikas ministrs (ZZS) Kaspars Melnis, jaunajā programmā paredzēta lielāka atbalsta intensitāte tieši šai sabiedrības grupai.
Iepriekšējā programma, ministra vērtējumā, darbojās veiksmīgi, un būtiska daļa pieteikumu nāca tieši no daudzbērnu ģimenēm. Vienlaikus tika ņemts vērā, ka šīs ģimenes nav vienādas – trīs bērnu ģimenes situācija atšķiras no četru vai vairāk bērnu ģimenēm. Tāpēc jaunajā modelī ieviests papildu atbalsts: par ceturto un katru nākamo bērnu paredzēts papildu finansējums tūkstoš eiro apmērā.
Tāpat saglabāts līdzšinējais princips, ka, nododot vecu automašīnu vai ziedojot to Ukrainai, iespējams saņemt papildu 2000 eiro atbalstu. Programma kopumā ir papildināta un pielāgota, lai tā būtu pieejama ne tikai daudzbērnu ģimenēm, bet arī citiem iedzīvotājiem, kuri vēlas iegādāties elektroauto, gan ar mazāku atbalsta intensitāti.
Kā uzsver Kaspars Melnis, elektroauto atbalsta pamatā ir arī plašāks mērķis – veicināt vietējās enerģijas izmantošanu. Elektroauto galvenokārt darbojas ar Latvijā ražotu elektrību, tādējādi samazinot atkarību no importētiem fosilajiem energoresursiem, kuru cenas pēdējos gados būtiski pieaugušas.