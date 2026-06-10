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Pietuvinot tālruni bezkontakta norēķinu terminālim, automātiski notiek plānotais darījums.
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Ar naudu vien vairs nepietiks? No 2027. gada ES pastiprinās kontroli pār lielākiem pirkumiem 19

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LA.LV
16:34, 10. jūnijs 2026
Stāsti Izpēte

Lielāku pirkumu veikšana Eiropas Savienībā drīzumā var kļūt daudz sarežģītāka. No 2027. gada stāsies spēkā jauni noteikumi cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kas paredz stingrākas klientu pārbaudes. Tas nozīmē, ka, iegādājoties automašīnu, nekustamo īpašumu, luksusa pulksteni vai citas dārgas preces, ar naudu vien vairs nepietiks, noteiktos gadījumos būs jāiziet arī identifikācijas procedūras.

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Kā raksta poļu izdevums “Gazeta Prawna”, darījumiem, kuru vērtība pārsniedz 10 000 eiro, uzņēmumiem būs jāveic pilna klienta identifikācija. Savukārt skaidras naudas darījumiem no 3000 eiro būs nepieciešama vienkāršota klienta pārbaude.

Jaunie noteikumi attieksies uz vairākām nozarēm, tostarp automašīnu tirdzniecību, nekustamo īpašumu darījumiem, mākslas galerijām, izsoļu namiem, kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem un kolektīvās finansēšanas platformām.

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Praksē tas nozīmē, ka, piemēram, iegādājoties automobili, luksusa pulksteni, mākslas darbu vai nekustamo īpašumu, kura vērtība pārsniedz 10 000 eiro, pārdevējam būs pienākums noskaidrot pircēja identitāti.

Lai gan lielākā daļa jauno prasību attieksies uz uzņēmumiem, pārmaiņas izjutīs arī pircēji. Lielāku darījumu gadījumā var nākties sniegt papildu informāciju un iziet klienta pārbaudes procedūras.

Jaunā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regula (AML) būs saistoša visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tās mērķis ir vienādot kontroles mehānismus, apgrūtināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu slēpšanu un ierobežot terorisma finansēšanas iespējas.

Eksperti norāda, ka daļai uzņēmumu tās būs vienas no būtiskākajām organizatoriskajām pārmaiņām pēdējo gadu laikā. Lai pielāgotos jaunajām prasībām, uzņēmumiem būs jāievieš atbilstoši tehnoloģiskie risinājumi, jāpilnveido iekšējās procedūras un jāapmāca darbinieki.

Līdz ar to no 2027. gada lielāki pirkumi Eiropas Savienībā var kļūt ne tikai dārgāki, bet arī birokrātiski sarežģītāki, jo noteiktos gadījumos pircējiem būs jārēķinās ar papildu pārbaudēm.

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