Ar naudu vien vairs nepietiks? No 2027. gada ES pastiprinās kontroli pār lielākiem pirkumiem 19
Lielāku pirkumu veikšana Eiropas Savienībā drīzumā var kļūt daudz sarežģītāka. No 2027. gada stāsies spēkā jauni noteikumi cīņai pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, kas paredz stingrākas klientu pārbaudes. Tas nozīmē, ka, iegādājoties automašīnu, nekustamo īpašumu, luksusa pulksteni vai citas dārgas preces, ar naudu vien vairs nepietiks, noteiktos gadījumos būs jāiziet arī identifikācijas procedūras.
Jaunie noteikumi attieksies uz vairākām nozarēm, tostarp automašīnu tirdzniecību, nekustamo īpašumu darījumiem, mākslas galerijām, izsoļu namiem, kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem un kolektīvās finansēšanas platformām.
Lai gan lielākā daļa jauno prasību attieksies uz uzņēmumiem, pārmaiņas izjutīs arī pircēji. Lielāku darījumu gadījumā var nākties sniegt papildu informāciju un iziet klienta pārbaudes procedūras.
Jaunā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regula (AML) būs saistoša visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tās mērķis ir vienādot kontroles mehānismus, apgrūtināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu slēpšanu un ierobežot terorisma finansēšanas iespējas.
Līdz ar to no 2027. gada lielāki pirkumi Eiropas Savienībā var kļūt ne tikai dārgāki, bet arī birokrātiski sarežģītāki, jo noteiktos gadījumos pircējiem būs jārēķinās ar papildu pārbaudēm.