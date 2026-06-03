FOTO. Aizvadīta ļoti traģiska nakts Ukrainā – notikuši masīvi triecieni vairākos apgabalos, daudz ievainoto un bojāgājušo, izsludinātas sēras 0
Krievijas agresija pret Ukrainas civiliedzīvotājiem turpinās. Aizvadītajā diennaktī masīviem triecieniem pakļauti Sumu un Hersonas apgabali, kur ir bojāgājušie un ievainotie, tostarp bērni, vēsta Dialog.UA.
Saskaņā ar Ukrainas Nacionālās policijas informāciju, Sumu apgabalā Krievijas spēki uzbrukuši 36 apdzīvotām vietām vairākos rajonos. Uzbrukumos gājis bojā viens cilvēks, bet 18 guvuši ievainojumus. Cietušo vidū ir četri bērni.
Hluhivas kopienā drons uzbrucis automašīnai — bojā gājis 72 gadus vecs vīrietis. Piecus mēnešus vecs bērns ievainots pēc bezpilota lidaparāta trieciena dzīvojamai mājai. Vēl pieci cilvēki guvuši ievainojumus, kad drons trāpījis mikroautobusam.
Tikai Sumu kopienā vien cietuši astoņi civiliedzīvotāji, tostarp 6, 11 un 15 gadus veci bērni. Kirikovkas kopienā drons trāpījis dzīvojamai mājai, ievainojot 85 gadus vecu sievieti. Krasnopoles kopienā pēc drona trieciena ievainots 36 gadus vecs vīrietis, bet pēc aviobumbas trieciena dzīvojamai mājai cietusi 88 gadus veca sieviete.
Apgabalā bojātas daudzdzīvokļu mājas un infrastruktūras objekti.
Hersonas kopienā Krievijas uzbrukumi fiksēti septiņās apdzīvotās vietās. Pēc pilsētas militārās administrācijas informācijas, bojā gājusi 86 gadus veca sieviete, bet 16 cilvēki guvuši ievainojumus, tostarp viens bērns.
Dņepras rajonā ievainoti trīs vīrieši, vēl viens vīrietis cietis Koraļelnijas rajonā. Pēc drona trieciena dzīvojamai mājai Hersonas centrālajā rajonā ievainojumus guvuši 65 gadus veca sieviete, 68 gadus vecs vīrietis un 17 gadus vecs pusaudzis.
Krievija turpina nogalināt arī Donbasa iedzīvotājus. Doneckas apgabala kara administrācijas vadītājs Vadims Filaškins paziņojis, ka 2. jūnijā Krievijas apšaudē Družkivkā gājis bojā viens cilvēks, bet vēl viens ievainots.
Ukrainas Gaisa spēki ziņo, ka naktī uz 3. jūniju Krievija uzbruka Ukrainai ar 198 dažādu tipu bezpilota lidaparātiem. Pretgaisa aizsardzības spēki iznīcināja vai neitralizēja 189 gaisa mērķus.
Fiksēti astoņu trieciendronu trāpījumi septiņās vietās, kā arī notriektu bezpilota lidaparātu atlūzu krišana septiņās vietās.
3.jūnijā Dņipro izsludināta sēru diena, pieminot Krievijas triecienā dzīvojamam kvartālam nogalinātos. Uzbrukumā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki. Starp bojāgājušajiem ir arī 3 un 8 gadus veci zēni, kuri raķetes trieciena brīdī atradās mājās.
Kijivā pēc masīvā uzbrukuma naktī uz 2. jūniju bojāgājušo skaits pieaudzis līdz septiņiem cilvēkiem, paziņojis pilsētas mērs Vitālijs Kļičko. Cietuši 90 cilvēki, no kuriem 52 joprojām ārstējas slimnīcās. Viņu vidū ir divi bērni.
Galvaspilsētā turpinās triecienu seku likvidēšana.
Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026