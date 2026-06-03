3.jūnijs karš Ukrainā

FOTO. Aizvadīta ļoti traģiska nakts Ukrainā – notikuši masīvi triecieni vairākos apgabalos, daudz ievainoto un bojāgājušo, izsludinātas sēras 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
10:06, 3. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas agresija pret Ukrainas civiliedzīvotājiem turpinās. Aizvadītajā diennaktī masīviem triecieniem pakļauti Sumu un Hersonas apgabali, kur ir bojāgājušie un ievainotie, tostarp bērni, vēsta Dialog.UA.

Šajā sarakstā neviens negribētu sevi atrast – 6 vārdi, kuru īpašnieki citus noved līdz baltajām pelītēm
“Neliekas kopā tas viss…” Šķūņa ugunsgrēkā, iespējams, bojā gājušā zēna audžutēvs atminas liktenīgās dienas notikumus
Kokteilis
Tik ļoti pārliecināti par sevi, ka reizēm pārkāpj robežu: trīs augstprātīgākās zodiaka zīmes 1
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar Ukrainas Nacionālās policijas informāciju, Sumu apgabalā Krievijas spēki uzbrukuši 36 apdzīvotām vietām vairākos rajonos. Uzbrukumos gājis bojā viens cilvēks, bet 18 guvuši ievainojumus. Cietušo vidū ir četri bērni.

Hluhivas kopienā drons uzbrucis automašīnai — bojā gājis 72 gadus vecs vīrietis. Piecus mēnešus vecs bērns ievainots pēc bezpilota lidaparāta trieciena dzīvojamai mājai. Vēl pieci cilvēki guvuši ievainojumus, kad drons trāpījis mikroautobusam.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Maksā 10 eiro, ja nemaldos!” Veikalos “Depo” nopērkams jaunums, ko neviens negaidīja, bet tagad visi ir sajūsmā
“Par šo biju normāli izbrīnīta!” Mammu pārsteidz privātskolotāja pakalpojuma kosmiska cena
Kalpos gadiem ilgi bez nopietniem remontiem: eksperti nosaukuši četras uzticamākās kompaktklases automašīnas

Tikai Sumu kopienā vien cietuši astoņi civiliedzīvotāji, tostarp 6, 11 un 15 gadus veci bērni. Kirikovkas kopienā drons trāpījis dzīvojamai mājai, ievainojot 85 gadus vecu sievieti. Krasnopoles kopienā pēc drona trieciena ievainots 36 gadus vecs vīrietis, bet pēc aviobumbas trieciena dzīvojamai mājai cietusi 88 gadus veca sieviete.

Apgabalā bojātas daudzdzīvokļu mājas un infrastruktūras objekti.

Hersonas kopienā Krievijas uzbrukumi fiksēti septiņās apdzīvotās vietās. Pēc pilsētas militārās administrācijas informācijas, bojā gājusi 86 gadus veca sieviete, bet 16 cilvēki guvuši ievainojumus, tostarp viens bērns.

Dņepras rajonā ievainoti trīs vīrieši, vēl viens vīrietis cietis Koraļelnijas rajonā. Pēc drona trieciena dzīvojamai mājai Hersonas centrālajā rajonā ievainojumus guvuši 65 gadus veca sieviete, 68 gadus vecs vīrietis un 17 gadus vecs pusaudzis.

Krievija turpina nogalināt arī Donbasa iedzīvotājus. Doneckas apgabala kara administrācijas vadītājs Vadims Filaškins paziņojis, ka 2. jūnijā Krievijas apšaudē Družkivkā gājis bojā viens cilvēks, bet vēl viens ievainots.

Ukrainas Gaisa spēki ziņo, ka naktī uz 3. jūniju Krievija uzbruka Ukrainai ar 198 dažādu tipu bezpilota lidaparātiem. Pretgaisa aizsardzības spēki iznīcināja vai neitralizēja 189 gaisa mērķus.

Fiksēti astoņu trieciendronu trāpījumi septiņās vietās, kā arī notriektu bezpilota lidaparātu atlūzu krišana septiņās vietās.

3.jūnijā Dņipro izsludināta sēru diena, pieminot Krievijas triecienā dzīvojamam kvartālam nogalinātos. Uzbrukumā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki. Starp bojāgājušajiem ir arī 3 un 8 gadus veci zēni, kuri raķetes trieciena brīdī atradās mājās.

Kijivā pēc masīvā uzbrukuma naktī uz 2. jūniju bojāgājušo skaits pieaudzis līdz septiņiem cilvēkiem, paziņojis pilsētas mērs Vitālijs Kļičko. Cietuši 90 cilvēki, no kuriem 52 joprojām ārstējas slimnīcās. Viņu vidū ir divi bērni.

Galvaspilsētā turpinās triecienu seku likvidēšana.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Vai Baltija strauji pārvēršas par Eiropas bīstamāko pulvermucu? Slaidiņš atklāj, kā NATO gatavojas…
Ganāmpulka mentalitāte! Izmisušie krievi uz militārās tehnikas krāso zebras svītras – kāpēc?
TV24
Slaidiņš: Kazahstānas pilsoņu vervēšana Krievijas armijā atklāj pretrunīgu situāciju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.