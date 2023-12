Publicitātes foto. Dinija Ramanauska

Dinija Ramanauska: kā efektīvi sagatavoties darba intervijai? Ieteikt







Autore – Dinija Ramanauska

Pieteikuma sagatavošana vakancei var šķist biedējoša – it sevišķi, ja esi jaunietis ar salīdzinoši nelielu darba pieredzi. Tomēr rūpīgi piestrādājot un stratēģiski plānojot, spēsi palielināt savas iespējas izcelties potenciālo darba devēju acīs un stāties pretī sīvajai konkurencei.

Šobrīd strādāju par vadības konsultanti uzņēmumā TXM Consult, kas īsteno projektus Kanādā, ASV, Austrālijā un Lielbritānijā. Šajā darbavietā jūtos ļoti ērti un redzu vietu izaugsmei, taču pati vēl nesen biju studente Dērbijas universitātē, kur studēju pasākumu vadību. Lai iegūtu savu pirmo nopietno darbu, man lieti noderēja ne tikai iegūtās zināšanas studiju laikā, bet arī pieredze jauniešu līderības un pašizaugsmes programmā Southwestern Advantage, pavadot vairākas vasaras tirgojot izglītojošus mācību materiālus gan ASV, gan Lielbritānijā. Dalība programmā man ir daudz iemācījusi un devusi vērtīgas priekšrocības, startējot darba tirgū.

Lai iegūtu šī brīža darbavietu, es ieguldīju daudz laika un rūpīgi gatavojos darba intervijai. Padalīšos ar padomiem, kas varbūt arī tev palīdzēs veiksmīgāk pieteikties darbam, startēt intervijās un iegūt kāroto amatu.

Izveido skaidru, kodolīgu un labi sakārtotu CV

Izpētot darba piedāvājumu, pievērs uzmanību specifiskajām darba prasībām. Ja tajā tiek norādīts, ka no pretendenta tiek sagaidītas vadītāja prasmes vai spēja strādāt komandā, atlasi no iepriekšējās darba pieredzes to, kur esi vadījis kādus procesus vai veiksmīgi īstenojis projektus komandas sastāvā. Darba devējam interesēs tikai tā profesionālā pieredze, kas noderēs piedāvātajā amatā. Atceries, ka ikvienam ir svarīgs savs laiks, tāpēc darba devējs novērtēs CV ar kodolīgu un pārliecinošu informāciju. Tā vietā, lai iesniegtu CV ar visām līdzšinējām darbavietām, drīzāk norādi pāris, kurās esi guvis nozīmīgu profesionālo pieredzi, kā arī apraksti veiktos darba uzdevumus un pienākumus. Tāpat vērts apzināties, ka CV var veidoties no pieredzēm, kas ir neformālas: apmaiņas programmas, vasaras darbi, dalība projektos, brīvprātīgais darbs vai aktīvisms. Nekautrējies tās norādīt, it īpaši, ja šīs pieredzes ir palīdzējušas iegūt iemaņas, kas svarīgas jaunajā amatā.

Izvēlies darbu atbilstoši savām vērtībām

Kad meklēju darbu, alga nebija noteicošais faktors. Svarīgāki bija cilvēki un uzņēmuma kultūra. Ja uzņēmumā ir izkopta darba kultūra un tajā ir līderi, kas paši gatavi pilnveidoties, tad tā parasti mēdz būt zīme, ka tev šajā kompānijā pavērsies iespējas augt.

Izmanto paziņas un kontaktus

Draugi un attālāki paziņas var sniegt ieskatu uzņēmuma kultūrā un sniegt vērtīgus ieteikumus. Dodies uz nozares pasākumiem, pievienojies profesionāļu organizācijām un komunicē tādās platformās kā LinkedIn, lai paplašinātu savu kontaktu tīklu. Tas var šķist daudz, taču darbavieta būs liela daļa no tavas ikdienas – tajā ir vērts ieguldīt laiku!

Izvērtē, ko esi iemācījies iepriekšējā darbā

Izpēti tradicionālos darba interviju jautājumus un praktizē atbildes. Esi gatavs apspriest savu pieredzi, tās stiprās un vājās puses. Apdomā, ko īpašu esi iemācījies līdz šim un ko vēlies stiprināt savā profesionālajā izaugsmē. Piemēram, līdz šim esi pārliecinājies, ka labi organizē savu laiku un pienākumus, taču vēlies stiprināt pieredzi komandas darbā, strādājot roku rokā ar citiem profesionāļiem lielu mērķu vārdā. Kurus aizraujošos savas pieredzes stāstus stāstīsi kā apliecinājumu tavām spējām un sasniegumiem?

Sevis pārdošana sākas brīdī, kad intervijā satiec darba devēju

Southwestern Advantage mēs pilnveidojām savas komunikācijas prasmes un uzņēmējdarbības domāšanas veidu. Ir svarīgi, lai cilvēki jūt, ka runā par sevi un savu pieredzi ar aizrautību! Izsakies skaidri un pārliecinoši! Atceries, ka darba intervijas vidējais garums ir no 20 minūtēm līdz pat stundai atkarībā no nozares. Šo laiku darba devējs vēlēsies izmantot, lai iepazītu tavu personību, taču spēja pārliecināt pirmajās desmit minūtēs noteiks tālāko intervijas gaitu. Tāpēc ir vērts iemācīties par sevi un savu pieredzi izklāstīt īsi un kodolīgi.

Nekautrējies – atgādini par sevi

Darba meklēšanas procesā saskāros ar to, ka daudzi uzņēmumi atbildi sniedza divu nedēļu vai pat mēneša laikā. Tāpēc izveidoju sistēmu, kā sekot līdzi šim procesam. Nepieciešamības gadījumā personāla atlases speciālistiem par sevi vari atgādināt vairākas reizes, jo var gadīties, ka uzņēmums ir palaidis garām tavu e-pastu.

Esi gatavs pielāgoties

Nonākot jaunā uzņēmumā, bieži vien ir jāapgūst jaunas prasmes, jāiepazīst jauni darbības principi un konkrētās darba vietas kultūra. Nebaidies iziet ārpus komforta zonas un izaicini sevi! Meklē iespējas, kur vari trenēt savas spējas ātri pielāgoties dažādām neparedzētām situācijām! Amerikā pavadītajās vasarās, kad tirgoju grāmatas, ļoti bieži nācās saskarties ar jauniem izaicinājumiem, kas mani ļoti norūdīja – regulāri nācās mainīt pilsētas, kurā strādājām, mainījās komandas biedri un pat viesģimenes, kurās dzīvoju. Tāpēc jaunajā darbavietā bija viegli apgūt mācīto, un beigās apmācībām paredzēto divu nedēļu vietā pietika viena ar trim dienām! Darba devēji augstu novērtē šādu ātru pielāgošanās spēju.

Darba meklēšanas process var būt ilgs un satraucošs, taču noteikti nevajag baidīties. Ja sekosi šiem principiem, spēsi daudz labāk izprast, kuru profesionālo ceļu izvēlēties un sagatavot pārliecinošu CV, kā arī sagatavoties pārrunām un parādīt sevi no labākās puses.